Новости В мире

Все видео этой рубрики
20 августа 201914:23

Анкара и Киев собрались вместе строить новый ударный дрон

ukroboronprom.com.ua

Турецкая оборонная компания Baykar Defence вместе с "Укрспецэкспорт" создают совместное предприятие, которое займется производством ударного беспилотника нового поколения Akinci, сообщает "Укроборонпром".

Уточняется, что перспективный дрон – это разведывательно-ударная машина, которая будет нести до 1 тонный различных бомб и ракет. Кроме того, на нее установят ряд систем наблюдения, например, тепловизор и радар с активной фазированной решеткой.

Akinci оснащен двумя двигателями украинского производства, благодаря которым дрон сможет подниматься на высотку до 12 километров и проводить в воздухе более суток.

Также в "Укрборонпроме" уточнили, что турецкая сторона отвечает за электронику. В общем два государства уже реализуют четыре подобных проекта. Речь идет о новых видах вооружения, которые будет поступать в войска Турции и Украины.

Сейчас

14:06

В Кремле прокомментировали публикации карт "распространения" радиоактивного облака

13:33

Рособрнадзор высказался о запрете мобильников в школах

13:01

Волны тепла в Москве не будет

12:13

Братьям Магомедовым ужесточили обвинение

12:05

Рогозин предлагает отправлять всех космонавтов покорять Эльбрус

12:02

Медведев уволил замглавы ПФР

11:34

Рассмотрение жалобы Вышинского опять отложили

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

11 миллиардов вместо 2,5: братьям Магомедовым ужесточили обвинение

11 миллиардов вместо 2,5: братьям Магомедовым ужесточили обвинение

1 час назад
Получил взятку и утратил доверие: Медведев уволил замглавы ПФР

Получил взятку и утратил доверие: Медведев уволил замглавы ПФР

2 часа назад
Пираты, захватившие российских моряков в Камеруне, вышли на связь

Пираты, захватившие российских моряков в Камеруне, вышли на связь

42 минуты назад
Рособрнадзор высказался о запрете мобильников в школах

Рособрнадзор высказался о запрете мобильников в школах

50 минут назад
FEDOR полетит в космос вместе с подругой Марусей

FEDOR полетит в космос вместе с подругой Марусей

50 минут назад
Экономисты назвали сроки и источники кризиса в России

Экономисты назвали сроки и источники кризиса в России

4 часа назад
МИД РФ: пуски запрещенных ракет доказывают, что США готовились сломать ДРСМД

МИД РФ: пуски запрещенных ракет доказывают, что США готовились сломать ДРСМД

3 часа назад
Назарбаев снял клип на песню собственного сочинения

Назарбаев снял клип на песню собственного сочинения

2 часа назад
Чиновница, назвавшая жертв паводка "бичами" и "быдлом", призвала дождаться экспертизы

Чиновница, назвавшая жертв паводка "бичами" и "быдлом", призвала дождаться экспертизы

4 минуты назад
Российские военные запустили дрон, способный провести в воздухе больше суток

Российские военные запустили дрон, способный провести в воздухе больше суток

57 минут назад
Три дня жары: волны тепла в Москве не будет

Три дня жары: волны тепла в Москве не будет

1 час назад
В Саранске спасли младенца, которого отец пытался выкинуть с балкона

В Саранске спасли младенца, которого отец пытался выкинуть с балкона

4 часа назад
Шюррле – о победе над ЦСКА: было весело. Спасибо болельщикам

Шюррле – о победе над ЦСКА: было весело. Спасибо болельщикам

3 часа назад
Нужна помощь: Арину Шарапову спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Арину Шарапову спасет операция на позвоночнике

19.08.2019 08:15
Анкара и Киев собрались вместе строить новый ударный дрон

Анкара и Киев собрались вместе строить новый ударный дрон

17 минут назад
В Крыму хотят снести гигантскую надпись из Книги рекордов

В Крыму хотят снести гигантскую надпись из Книги рекордов

24 минуты назад
Неуправляемый мусоровоз протаранил 15 машин в Севастополе

Неуправляемый мусоровоз протаранил 15 машин в Севастополе

1 час назад
ЕГЭ-2020: изменятся физика и китайский

ЕГЭ-2020: изменятся физика и китайский

1 час назад
Россияне ажиотажно скупают Lamborghini - как соль и спички

Россияне ажиотажно скупают Lamborghini - как соль и спички

1 час назад
В Москве отменили лишнюю медсправку для дошкольников

В Москве отменили лишнюю медсправку для дошкольников

1 час назад
Приговоренный к смертной казни и вышедший по УДО мужчина изнасиловал ребенка

Приговоренный к смертной казни и вышедший по УДО мужчина изнасиловал ребенка

1 час назад
Короткометражный мультфильм по народной сказке покорил зрителей

Короткометражный мультфильм по народной сказке покорил зрителей

1 час назад
Помогите малышке Виолетте справиться с ДЦП

Помогите малышке Виолетте справиться с ДЦП

2 часа назад
Судья на больничном: рассмотрение жалобы Вышинского опять отложили

Судья на больничном: рассмотрение жалобы Вышинского опять отложили

2 часа назад
Рогозин предлагает отправлять всех космонавтов покорять Эльбрус

Рогозин предлагает отправлять всех космонавтов покорять Эльбрус

2 часа назад
Саратовца поймали при попытке "начинить" конфеты в магазине крысиным ядом

Саратовца поймали при попытке "начинить" конфеты в магазине крысиным ядом

2 часа назад
В бассейне турецкого отеля 12-летнюю девочку из Петербурга засосало в трубу

В бассейне турецкого отеля 12-летнюю девочку из Петербурга засосало в трубу

2 часа назад
Тамбовская легкоатлетка скончалась во время пробежки

Тамбовская легкоатлетка скончалась во время пробежки

2 часа назад
Участник массовой драки в лихом прыжке атаковал полицейскую машину. Видео

Участник массовой драки в лихом прыжке атаковал полицейскую машину. Видео

2 часа назад
Карточки будут блокировать при транзакциях без подтверждения

Карточки будут блокировать при транзакциях без подтверждения

2 часа назад
Новобрачный после падения в день свадьбы забыл жену, оглох и потерял обоняние

Новобрачный после падения в день свадьбы забыл жену, оглох и потерял обоняние

3 часа назад
Эксперты подсчитали, сколько нужно зарабатывать, чтобы выплачивать ипотеку

Эксперты подсчитали, сколько нужно зарабатывать, чтобы выплачивать ипотеку

3 часа назад
В коже обнаружен новый орган, который помогает чувствовать боль

В коже обнаружен новый орган, который помогает чувствовать боль

3 часа назад
В огненной аварии под Тулой погибли четыре человека

В огненной аварии под Тулой погибли четыре человека

3 часа назад
Неудачная посадка пассажирского авиалайнера попала на видео

Неудачная посадка пассажирского авиалайнера попала на видео

4 часа назад
Ошибка Apple позволила хакерам взломать новейшую iOS

Ошибка Apple позволила хакерам взломать новейшую iOS

4 часа назад
В Клину задержали серийного грабителя пенсионерок

В Клину задержали серийного грабителя пенсионерок

4 часа назад
Что давать ребенку в школу: инструкция для родителей

Что давать ребенку в школу: инструкция для родителей

4 часа назад
Россияне назвали самые шумные и самые тихие города

Россияне назвали самые шумные и самые тихие города

4 часа назад
Эксперты рассказали, в каких городах студенту дешевле всего снять квартиру

Эксперты рассказали, в каких городах студенту дешевле всего снять квартиру

4 часа назад
Госдума: если штраф пришел позже установленного срока, платить не надо

Госдума: если штраф пришел позже установленного срока, платить не надо

4 часа назад
Украинские моряки отравились метилом на панамском танкере в Черном море

Украинские моряки отравились метилом на панамском танкере в Черном море

4 часа назад
Вести.net: найден способ оптимизировать передачу "тяжелого" видео по Wi-Fi

Вести.net: найден способ оптимизировать передачу "тяжелого" видео по Wi-Fi

4 часа назад
В Китае начнут продавать клонированных котов

В Китае начнут продавать клонированных котов

4 часа назад
Космическая радиация повышает умственные способности

Космическая радиация повышает умственные способности

5 часов назад
Атамбаев останется под стражей до 26 октября

Атамбаев останется под стражей до 26 октября

5 часов назад
СМИ: режиссер Марк Захаров попал в реанимацию

СМИ: режиссер Марк Захаров попал в реанимацию

5 часов назад
Диалог особого внимания: Путин и Макрон встретились накануне саммита G7

Диалог особого внимания: Путин и Макрон встретились накануне саммита G7

5 часов назад
Кризис поставил каникулы на паузу: в Риме обсудят развал коалиции

Кризис поставил каникулы на паузу: в Риме обсудят развал коалиции

5 часов назад
Шанхайский рейтинг: 11 лучших вузов России

Шанхайский рейтинг: 11 лучших вузов России

6 часов назад
Легенда джаза Рэнди Бреккер даст единственный концерт в Москве

Легенда джаза Рэнди Бреккер даст единственный концерт в Москве

15.08.2019 15:05