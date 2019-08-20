Анкара и Киев собрались вместе строить новый ударный дрон

Турецкая оборонная компания Baykar Defence вместе с "Укрспецэкспорт" создают совместное предприятие, которое займется производством ударного беспилотника нового поколения Akinci, сообщает "Укроборонпром".

Уточняется, что перспективный дрон – это разведывательно-ударная машина, которая будет нести до 1 тонный различных бомб и ракет. Кроме того, на нее установят ряд систем наблюдения, например, тепловизор и радар с активной фазированной решеткой.

Akinci оснащен двумя двигателями украинского производства, благодаря которым дрон сможет подниматься на высотку до 12 километров и проводить в воздухе более суток.

Также в "Укрборонпроме" уточнили, что турецкая сторона отвечает за электронику. В общем два государства уже реализуют четыре подобных проекта. Речь идет о новых видах вооружения, которые будет поступать в войска Турции и Украины.