Вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса в Рио

В Рио-де-Жанейро вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса, сообщает Globo.com. Транспортное средство блокировали на мосту, переговоры привели к освобождению шестерых пассажиров, но в салоне остается еще 31 человек.

По предварительным данным, мужчина около 05:30 утра сел на станции Жардим-де-Алькантара, а по дороге потребовал всех оставаться на местах, пригрозив в противном случае спалить автобус.

Полицейские перегородили служебными автомобилями 13-километровый мост Рио-Нитерой, после трехчасовых переговоров они договорились об освобождении четырех женщин и двоих мужчин. В салоне, по предварительным данным, остается еще 31 пассажир.

По предварительной информации, нападавший является офицером военной полиции, у него при себе канистра с бензином и, возможно, оружие. Какие требования он предъявляет, остается неизвестным.