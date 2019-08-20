20 августа Курентзис работает в Пермском театре последний день

На новую модель управления перейдет Пермский театр оперы и балета. Художественную стратегию театра после ухода дирижера и худрука Теодора Курентзиса будет определять гендиректор вместе с членами художественной коллегии. Курентзис работает 20 августа в театре последний день. Пермский театр оперы и балета он покинул из-за непонимания его работы руководством Пермского края. Теперь дирижер намерен сосредоточиться на развитии оркестра и хора MusicAeterna, специализирующихся на аутентичном исполнении музыкальных произведений.

В пресс-службе театра отметили большой вклад Теодора Курентзиса в развитие Пермской оперы, которую маэстро возглавил в 2011 году. Отмечается, что при Курентзисе Пермь стали называть российский Зальцбургом, а сам театр стал центром притяжения для выдающихся режиссеров, хореографов, художников, артистов, а также зрителей со всего мира. ТАСС со ссылкой на пермское Минкультуры сообщает, что Курентзис останется худруком Международного Дягилевского фестиваля в Перми. Этот фестиваль проходит ежегодно. Также неоднократный обладатель российской театральной премии "Золотая маска" Теодор Курентзис будет приезжать в Пермь с гастролями симфонического оркестра и для работы над премьерами.

Пермский академический театр оперы и балета имени П.И. Чайковского создан в 1870 году. Это один из старейших музыкальных театров России.