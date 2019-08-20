Полузащитник ЦСКА Ефремов из-за травмы колена выбыл на длительный срок

Полузащитник столичного ЦСКА Дмитрий Ефремов, получивший травму колена в матче шестого тура российской премьер-лиги со "Спартаком" (1:2), прошел обследование в одной из московских клиник.

Как сообщает пресс-служба армейцев, обследование выявило у футболиста разрыв двух связок правого коленного сустава – медиальной и передней крестообразной. В ближайшее время игроку предстоит операция.

Ефремов в прошлом году в составе ЦСКА принял участие в 19 играх во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. В текущем сезоне на его счету два матча за армейцев.

Напомним, "Спартак" одержал победу благодаря дублю Самюэля Жиго. "Красно-белые" с 11-ю очками занимают четвертое место в турнирной таблице, а ЦСКА расположился на шестой строчке, имея в активе на одно очко меньше.