Арт-фестиваль STAR Wings собрал в Геленджике талантливую молодежь

Режиссеры, дизайнеры, художники, спортсмены со всей России слетелись в Геленджик, чтобы поделиться профессиональными навыками в формате мастер-классов и творческих встреч.

Организаторы арт-фестиваля STAR Wings на два дня превратят Геленджик в город будущего, город мечты с улицами развлечений, проспектами обучений, город, в котором хочется жить, развиваться, отдыхать.

На "Спортивном бульваре" можно будет познакомиться с новыми направлениями в йоге, зумбе, стрейчинге и кроссфите и принять участие в мастер-классах. Продолжить прогулку и узнать больше о здоровом образе жизни и здоровом питании — на Summer street, улице, которая представит собой фестивальный фудкорт. В "Модном квартале" пройдут показы молодых дизайнеров. Здесь же расположится выставка картин и скульптур из бытового и промышленного мусора. Посмотреть работы молодых режиссеров можно будет, посетив "Киноквартал". Здесь же пройдут лекции по киноискусству.

В рамках официального открытия фестиваля 20 августа пройдет конкурс красоты Super Star Top Miss Russia, который определит главную "Мисс STAR Wings". Во второй день пройдет вручение премии Wings Awards самым ярким участникам и представителям молодежного форума.

Концертную программу фестиваля представят театр танца Аллы Духовой TODES, Мари Краймбрери, Алексей Воробьев, MARUV, группа Мохито и Вива Скрипка.