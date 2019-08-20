Новейший российский спутник передал военным первый прогноз погоды

Российский спутник дистанционного зондирования земли "Метеор-М" передал первые метеоданный подразделению Восточного военного округа. Принимал информацию мобильный комплекс "Сюжет-МБ", элементы которого размещены в восьми районах ВВО, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Военные отметили, что благодаря спутниковым данным, точность прогноза погоды значительно повысилась, что облегчило работу, например, авиации.

Напомним, спутник ДЗЗ "Метеор-М" был запущен с космодрома Восточный ракетой-носителем "Союз-2.1б" 5 июля. Первый снимки поверхности земли он передал уже 12 июля.