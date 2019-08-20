На московскую клинику завели дело за пластические операции без лицензии

В Москве заведено уголовное дело против известной частной клиники, где нелегально проводили пластические операции. Как выяснили специалисты Росздравнадзора, пациентки доверяли свою жизнь и здоровье врачам, у которых не было лицензии на оказание таких услуг.

В момент проверки, в палатах находились две женщины, перенесшие операции по увеличению груди. Кстати, силиконовые имплантаты, которые использовали в клинике, экспертиза признала опасными для здоровья.

"Установлено, что сотрудники клиники не имели достаточного уровня подготовки для оказания медицинской помощи по профилю пластическая хирургия. Также в помещениях клиники были обнаружены препараты с истекшим сроком годности", — сообщила Елена Баландина, помощник руководителя территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области.