Страшно ходить: многоэтажка в Южном Медведкове трещит по швам

Новый и красивый, но опасный для жизни: многоквартирный дом, который недавно стал украшением столичного района Южное Медведково, требует аварийного ремонта. Жильцы лишний раз стараются не выходить на улицу, чтобы на голову не свалились кирпичи и штукатурка.

Многоквартирному дому на улице Молодцова в Южном Медведкове всего 10 лет. Многие здесь купили квартиры сразу после того, как он был сдан и принят специальной комиссией.

"Когда покупали квартиру в этом доме, думали, будет все красиво. Он у нас считается самым красивым домом в Южном Медведкове. На деле оказалось, что все сыпется, все сделано тяп-ляп, все гнилое", — рассказывает Виктория Корягина.

Дом в буквальном смысле трещит по швам. Фронтальная стена здания уже отклонилась на 40 миллиметров. Жители уверяют, что виноват застройщик, который либо не соблюдал технологию, либо использовал бракованные материалы.

- Стена на уровне 24 этажа. Под ней находится детский центр. Вы можете на левой части наблюдать, как идет смещение кирпичной кладки. Эта стена признана экспертизой ограничено-работоспособной и требует демонтажа.

А в прошлом году начал осыпаться фасад, куски облицовки падали на припаркованные машины.

- Осколки долетели до того здания, были вмятины в машинах.

Управа среагировала сразу: аварийные участки затянули сеткой, территорию обнесли забором. На этом работы с фасадом закончились.

- Пока штукатурка осыпалась на нескольких балконах. Всего в многоквартирном доме 74 балкона. В некоторых местах уже заметны новые трещины, которые в скором времени могут привести к повторным обрушениям.

Лишний раз на улицу местные жители стараются не выходить. Магазины, которые находятся в торце здания, покупатели обходят стороной.

- Я уже в аптеку не хожу сюда, я боюсь. Спустишься и не вернешься.

- Как только погода влажная, или ветер дует, то вот это все сыпется. Не помогают их сетки. Сыпется прямо на голову.

В июне префектура района дала распоряжение на аварийный ремонт многоквартирного дома — это значит вне очереди. Срок окончания работ по документу сентябрь 2019 года. Однако подрядчик здесь до сих пор не появлялся.

"Сроки, к сожалению, немного сдвинулись, потому что были организационные вопросы — заключение двухстороннего договора. Сейчас все на завершающей стадии, в ближайшее время подрядчик приступит к работам", — объясняет Андрей Банников, первый заместитель главы Управы по вопросам ЖКХ и благоустройства района Южной Медведково.

Работы обещают закончить за два месяца. Балконы полностью разберут, установят новые. Однако ремонт стены в смету не входит. Для этого нужно провести дополнительную экспертизу, а ждать ее предлагают еще год.