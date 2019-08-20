Российские станции мониторинга радиации возобновили работу после сбоя

В России после сбоя восстановили работу две станции, отслеживающие радиоактивные частицы в атмосфере – в Пеледуе и Билибино.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал исполнительный секретарь комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Ласина Зербо. Он подчеркнул, что операторы российских станций оказывают высокую поддержку ОДВЗЯИ.

Ранее в Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний сообщили о том, что российские радионуклидные станции в Дубне, Кирове, Билибино и Залесово прекратили передавать данные вскоре после инцидента на полигоне под Северодвинском.

8 августа министерство обороны России проинформировало мировую общественность о том, что на полигоне под Северодвинском произошел инцидент с человеческими жертвами.

Позднее государственная корпорация "Росатом" рассказала, что во время испытаний на морской платформе ракеты с радиоизотопным источником питания произошел взрыв, в результате чего погибли пять сотрудников "Росатома" и двое представителей Минобороны РФ. Трое военных и трое специалистов "Росатома" получили ранения различной степени тяжести.

19 августа президент России Владимир Путин заверил общественность, что после аварии на полигоне никакой угрозы повышения радиационного фона в Архангельской области нет, ситуация контролируется, приняты превентивные меры.