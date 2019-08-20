Отношения Москвы и Парижа потеплели: Макрон завершил ледниковый период с Путиным
На прошедшую во Франции встречу Владимира Путина и Эммануэля Макрона в Совете Европы заявили, что полностью поддерживают возможность скорого возобновления переговоров по Украине в нормандском формате. Также Путин и Макрон обсудили обстановку в Сирии, ситуацию вокруг иранской ядерной программы, а еще выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности и, конечно, основные вопросы двусторонних отношений. Еще до начала многочасовых переговоров лидеры пообщались с прессой.
Встречу Путина и Макрона 20 августа обсуждают все мировые СМИ. Среди наиболее важных итогов называют готовность Москвы и Парижа способствовать началу новых переговоров по украинскому кризису. Также многие отмечают потепление в российско-французских отношениях.
The Washington Post обращает внимание на то, что встреча Владимира Путина с Эммануэлем Макроном прошла за считаные дни до начала саммита G7. "Путин, Макрон провели переговоры перед G7" – гласит заголовок статьи. Издание отмечает, что французский президент собирается поделиться результатами своей беседы с Путиным с лидерами стран Большой семерки в Биаррице 24-26 августа.
The Financial Times считает главным в переговорах российского и французского президентов тот факт, что они начали обсуждать возможность новых переговоров по украинскому кризису.
"Эммануэль Макрон и Владимир Путин подняли вопрос о возможности нового раунда переговоров, чтобы попытаться положить конец конфликту, который уже пять лет продолжается на востоке Украины", — пишет издание.
Швейцарская Tribune de Geneve надеется, что встреча Путин-Макрон может стать шагом к завершению данного кризиса.
"Хороший метод Макрона", называется эта статья. И вот цитата из нее: "Сам по себе тот факт, что российский президент принимает приглашение во Францию за несколько дней до G7, является маленькой победой. В Елисейском дворце надеются, что эта встреча позволит положить конец кризису на Украине".
Издание Les Echos пишет, что переговоры двух лидеров уже способствовали снятию напряженности в отношениях Европы и России.
"Встреча Макрона и Путина в Брегансоне способствовала снятию напряженности между Европой и Россией" – это заголовок редакционной статьи.
"Президенты России и Франции умножили признаки доброй воли для улучшения отношений между Россией и Европой, особенно в отношении Украины, и не стали уклоняться в споры по поводу Сирии или прав человека", — подчеркивает французская газета.
Frankfurter Allgemeine Zeitung отмечает, что Макрон пытается положить конец похолоданию в отношениях ЕС-Россия, и, в частности, хочет привлечь Москву для совместного создания новой архитектуры европейской безопасности.
"Французский президент Макрон хочет сильнее привлекать Россию, чтобы совместно создавать новую архитектуру безопасности. Для этого он заканчивает дипломатический ледниковый период с Владимиром Путиным", — подчеркивает немецкое издание в статье "Европа от Лиссабона до Владивостока".
Sueddeutsche Zeitung считает, что Франция в принципе не желает формировать свои международные отношения без участия России.
"Встреча показывает, что Франция не желает формировать свои международные отношения без России", — дословно отмечает автор издания в статье "Кто, если не Макрон?"
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