ЧП в Турции: девочка, которую засосало в трубу бассейна, находится в коме
12-летняя девочка из Санкт-Петербурга, которая пострадала в результате ЧП в бассейне турецкого отеля, остается в коме. Об этом сообщили в генеральном консульстве России в Турции. За два дня ребенок так и не пришел в сознание и сейчас находится в больнице соседнего города.
Ребенок в больнице уже третьи сутки. Все это время она не приходит в сознание. Врачи пять раз запускали ее сердце, но пока состояние девочки оценивают как критическое.
"По данным администрации медицинского учреждения ребенок находится в критическом состоянии под наблюдением врачей. Случай признан страховым, расходы на лечение будут возмещены страховой компанией в рамках предусмотренного договором лимита. Родителям оказывается содействие со стороны принимающей туристической компании и сервисной страховой службы. Обстоятельства инцидента выясняются", — сообщила пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова.
Семья 12-летней петербурженки приехала отдохнуть в Бодрум около недели назад. В день несчастного случая девочка купалась в бассейне. Рука попала в трубу насоса. Ребенок начал тонуть. Первым на помощь бросился отец. "Он стал звать на помощь, подключились другие гости. Но даже после того, как работники отеля выключили насос, руку достать не получилось. Тогда он и еще семь человек сломали трубу и вытащили ее вместе с куском трубы на руке", — сообщил очевидец.
В этот момент девочка была уже без сознания. Сейчас она находится вместе с отцом и матерью в больнице города Денизли. При этом страховка семьи покрывает нахождение в стране только одного родителя.
"Травмы, полученные при купании, на горке или в море, расцениваются страховщиками как обычные страховые случаи, — пояснила член Всероссийского союза страховщиков Юлия Алчеева. — Страховщик в данном случае выступает плательщиком. Его задача через своих провайдеров произвести оплату тех медицинских услуг, которые необходимы. Один из родителей, как правило, по туристической страховке тоже может находиться в клинике. Его нахождение будет оплачено страховщиком по возвращению".
Оператор Coral Travel снял семье жилье рядом с больницей на два дня. Дальше за гостиницу придется платить самим. Как утверждают родители, отель, в котором произошел несчастный случай, никаких извинений не принес. Семья обратилась в полицию. Российское генконсульство следит за ситуацией и готово оказать необходимую помощь семье.
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