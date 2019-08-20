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20 августа 201916:33 Марина Булыга

Для комфорта мамы и малыша: ЗАГС в роддоме и другие нововведения

Для комфорта мамы и малыша: ЗАГС в роддоме и другие нововведения

Всех детей, которые родятся в Подмосковье с 1 сентября, ждут подарочные наборы с самыми необходимыми на первое время вещами. Также в роддоме теперь можно получить и свидетельство о рождении ребенка. В медицинских учреждениях делают все возможное, чтобы мамы и малыши чувствовали себя максимально комфортно. В первую очередь, это внимание врачей и оборудование по последнему слову техники.

Ребенок Ирины появился на свет раньше срока — на пятом месяце. Еще четыре месяца малыш провел в специальном боксе, который имитирует условия в утробе матери — тихо, тепло, темно, автономная подача кислорода и питания.

"Мне было страшно, если честно. Все хорошо, я счастлива, что у нас вообще есть такие врачи, такое оборудование, такой уход", — говорит Ирина Мартынушкина.

Сейчас Леша уже крепыш — весит 3300. Готовится к выписке и Максим. При рождении он весил меньше килограмма. Таких крохотных пациентов в Московском областном перинатальном центре выхаживают ежедневно. За них дышат специальные аппараты, а вместо пуповины — капельницы. У некоторых еще не до конца сформированы органы. Бороться с патологиями помогают доктора.

"Конечно, это требует колоссальных усилий, не только высокотехнологичного оборудования, но и, безусловно, самой высокой квалификации врачей", — объясняет Ольга Серова, главный врач Московского областного перинатального центра.

Историй спасения жизней мам и новорожденных здесь сотни. Впрочем, для этого когда-то перинатальные центры и создавались. Московский областной перинатальный центр — второй в России — работает уже 14 лет. Щелковский перинатальный центр — самый большой в Подмосковье, работает 2 года.

"В акушерском стационаре принято 7800 родов. Скоро у нас будет 8-тысячный малыш. Из этих 7800 родов 700 деток у нас родились преждевременно", — рассказывает Андрей Пастарнак, главный врач Щелковского перинатального центра.

Еще несколько лет назад рождение на ранних сроках было если и не приговором, то вело к массе осложнений и патологий. Сегодня после правильного лечения и ухода (и во время беременности, и после) — такие дети ничем не отличаются от сверстников. Благодарные мамы возвращаются в центр и при последующих родах.

У родителей круглосуточный доступ в реанимацию для новорожденных. Мамы самостоятельно кормят своих детей, пусть пока и через капельницу. По всем современным стандартам оборудованы и взрослые реанимационные.

- Я поступила только что, операция прошла хорошо, слава Богу, и у нас теперь появилась замечательная дочечка.

Технологичные индивидуальные боксы для родов уже стали нормой. И если все прошло благополучно, с момента рождения родители ни на минуту не разлучаются с ребенком. В палате есть все необходимое оборудование и для мамы, и для малыша.

Одно из последних нововведений в перинатальных центрах — отделение ЗАГС прямо на территории больницы. Здесь можно получить свидетельство о рождении и справку на единовременное пособие, встать на учет в поликлинику, записаться в детский сад.

"Также по желанию мамочки можно получить временный полис медицинского страхования", — говорит Галина Авдеева, начальник Щелковского управления ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской области.

С 1 сентября всех подмосковных родителей ждет еще один приятный бонус — подарочный набор с самыми необходимыми на первое время вещами. Одежда, бутылочки, пеленки, средства гигиены — всего более 50 предметов.

Текст: "Вести-Москва"

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