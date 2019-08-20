Новости В мире

Все видео этой рубрики
20 августа 201917:18

Итальянский премьер Конте уходит в отставку

EPA

Выступая в парламенте премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что решил подать в отставку, передает ТАСС.

Глава кабинета министров страны сообщил, что по окончании своего выступления он направится к президенту Италии, чтобы передать ему прошение об отставке.

Конте подчеркнул, что в сложившейся ситуации нынешний состав правительства работать не может.

Кризис в стране возник после того, как лидер одной из двух правящих партий — "Лига", заместитель Конте и министр МВД Маттео Сальвини заявил о том, что парламентского большинства больше не существует и предложил провести новые выборы.

 

Сейчас

17:20

У острова Порос упал вертолет с двумя русскими и греком

17:00

Итальянский премьер уходит в отставку

16:11

Трамп стал дедушкой в 10-й раз

15:48

Российские станции мониторинга радиации возобновили работу после сбоя

14:06

В Кремле прокомментировали публикации карт "распространения" радиоактивного облака

13:33

Рособрнадзор высказался о запрете мобильников в школах

13:01

Волны тепла в Москве не будет

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Отношения Москвы и Парижа потеплели: Макрон завершил ледниковый период с Путиным

Отношения Москвы и Парижа потеплели: Макрон завершил ледниковый период с Путиным

40 минут назад
Лавров: Россия будет жестко пресекать вылазки террористов в Идлибе

Лавров: Россия будет жестко пресекать вылазки террористов в Идлибе

47 минут назад
Российские станции мониторинга радиации возобновили работу после сбоя

Российские станции мониторинга радиации возобновили работу после сбоя

1 час назад
Захватившего заложников бразильца застрелили во время переговоров

Захватившего заложников бразильца застрелили во время переговоров

1 час назад
FEDOR полетит в космос вместе с подругой Марусей

FEDOR полетит в космос вместе с подругой Марусей

3 часа назад
Экономисты назвали сроки и источники кризиса в России

Экономисты назвали сроки и источники кризиса в России

7 часов назад
ЧП в Турции: девочка, которую засосало в трубу бассейна, находится в коме

ЧП в Турции: девочка, которую засосало в трубу бассейна, находится в коме

48 минут назад
Трамп стал дедушкой в 10-й раз

Трамп стал дедушкой в 10-й раз

45 минут назад
Сожженные мосты: Петр Кислов рассказал, почему распались его браки с Макеевой и Гагариной

Сожженные мосты: Петр Кислов рассказал, почему распались его браки с Макеевой и Гагариной

2 часа назад
Назарбаев снял клип на песню собственного сочинения

Назарбаев снял клип на песню собственного сочинения

4 часа назад
Чиновница, назвавшая жертв паводка "бичами" и "быдлом", призвала дождаться экспертизы

Чиновница, назвавшая жертв паводка "бичами" и "быдлом", призвала дождаться экспертизы

2 часа назад
Три дня жары: волны тепла в Москве не будет

Три дня жары: волны тепла в Москве не будет

4 часа назад
Шюррле – о победе над ЦСКА: было весело. Спасибо болельщикам

Шюррле – о победе над ЦСКА: было весело. Спасибо болельщикам

6 часов назад
Нужна помощь: Арину Шарапову спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Арину Шарапову спасет операция на позвоночнике

19.08.2019 08:15
Употребление фторированной воды во время беременности может привести к снижению IQ у детей

Употребление фторированной воды во время беременности может привести к снижению IQ у детей

25 минут назад
Новое руководство "Рустави 2" уволило ведущего, который оскорбил Путина

Новое руководство "Рустави 2" уволило ведущего, который оскорбил Путина

41 минута назад
Орбитальный телескоп помог напрямую определить условия на близкой землеподобной планете

Орбитальный телескоп помог напрямую определить условия на близкой землеподобной планете

1 час назад
На московскую клинику завели дело за пластические операции без лицензии

На московскую клинику завели дело за пластические операции без лицензии

1 час назад
Ростовчанин за 15 миллионов продает мистическую кошку, которая лечит от похмелья

Ростовчанин за 15 миллионов продает мистическую кошку, которая лечит от похмелья

2 часа назад
Полицейские опекают хомяка, пока его владелица лечится в больнице. Видео

Полицейские опекают хомяка, пока его владелица лечится в больнице. Видео

2 часа назад
Анкара и Киев собрались вместе строить новый ударный дрон

Анкара и Киев собрались вместе строить новый ударный дрон

2 часа назад
В Крыму хотят снести гигантскую надпись из Книги рекордов

В Крыму хотят снести гигантскую надпись из Книги рекордов

3 часа назад
Пираты, захватившие российских моряков в Камеруне, вышли на связь

Пираты, захватившие российских моряков в Камеруне, вышли на связь

3 часа назад
Рособрнадзор высказался о запрете мобильников в школах

Рособрнадзор высказался о запрете мобильников в школах

3 часа назад
Российские военные запустили дрон, способный провести в воздухе больше суток

Российские военные запустили дрон, способный провести в воздухе больше суток

3 часа назад
Неуправляемый мусоровоз протаранил 15 машин в Севастополе

Неуправляемый мусоровоз протаранил 15 машин в Севастополе

3 часа назад
ЕГЭ-2020: изменятся физика и китайский

ЕГЭ-2020: изменятся физика и китайский

3 часа назад
Россияне ажиотажно скупают Lamborghini - как соль и спички

Россияне ажиотажно скупают Lamborghini - как соль и спички

4 часа назад
В Москве отменили лишнюю медсправку для дошкольников

В Москве отменили лишнюю медсправку для дошкольников

4 часа назад
Приговоренный к смертной казни и вышедший по УДО мужчина изнасиловал ребенка

Приговоренный к смертной казни и вышедший по УДО мужчина изнасиловал ребенка

4 часа назад
11 миллиардов вместо 2,5: братьям Магомедовым ужесточили обвинение

11 миллиардов вместо 2,5: братьям Магомедовым ужесточили обвинение

4 часа назад
Короткометражный мультфильм по народной сказке покорил зрителей

Короткометражный мультфильм по народной сказке покорил зрителей

4 часа назад
Помогите малышке Виолетте справиться с ДЦП

Помогите малышке Виолетте справиться с ДЦП

4 часа назад
Судья на больничном: рассмотрение жалобы Вышинского опять отложили

Судья на больничном: рассмотрение жалобы Вышинского опять отложили

4 часа назад
Рогозин предлагает отправлять всех космонавтов покорять Эльбрус

Рогозин предлагает отправлять всех космонавтов покорять Эльбрус

4 часа назад
Получил взятку и утратил доверие: Медведев уволил замглавы ПФР

Получил взятку и утратил доверие: Медведев уволил замглавы ПФР

5 часов назад
Саратовца поймали при попытке "начинить" конфеты в магазине крысиным ядом

Саратовца поймали при попытке "начинить" конфеты в магазине крысиным ядом

5 часов назад
Тамбовская легкоатлетка скончалась во время пробежки

Тамбовская легкоатлетка скончалась во время пробежки

5 часов назад
Новые машины массово эвакуируют из центра столицы

Новые машины массово эвакуируют из центра столицы

5 часов назад
Участник массовой драки в лихом прыжке атаковал полицейскую машину. Видео

Участник массовой драки в лихом прыжке атаковал полицейскую машину. Видео

5 часов назад
Карточки будут блокировать при транзакциях без подтверждения

Карточки будут блокировать при транзакциях без подтверждения

5 часов назад
Новобрачный после падения в день свадьбы забыл жену, оглох и потерял обоняние

Новобрачный после падения в день свадьбы забыл жену, оглох и потерял обоняние

5 часов назад
Эксперты подсчитали, сколько нужно зарабатывать, чтобы выплачивать ипотеку

Эксперты подсчитали, сколько нужно зарабатывать, чтобы выплачивать ипотеку

5 часов назад
В коже обнаружен новый орган, который помогает чувствовать боль

В коже обнаружен новый орган, который помогает чувствовать боль

5 часов назад
В огненной аварии под Тулой погибли четыре человека

В огненной аварии под Тулой погибли четыре человека

6 часов назад
МИД РФ: пуски запрещенных ракет доказывают, что США готовились сломать ДРСМД

МИД РФ: пуски запрещенных ракет доказывают, что США готовились сломать ДРСМД

6 часов назад
Ошибка Apple позволила хакерам взломать новейшую iOS

Ошибка Apple позволила хакерам взломать новейшую iOS

6 часов назад
В Клину задержали серийного грабителя пенсионерок

В Клину задержали серийного грабителя пенсионерок

6 часов назад
В Китае начнут продавать клонированных котов

В Китае начнут продавать клонированных котов

7 часов назад
Шанхайский рейтинг: 11 лучших вузов России

Шанхайский рейтинг: 11 лучших вузов России

8 часов назад
Легенда джаза Рэнди Бреккер даст единственный концерт в Москве

Легенда джаза Рэнди Бреккер даст единственный концерт в Москве

15.08.2019 15:05