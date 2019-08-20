Новости Общество

Все видео этой рубрики
20 августа 201917:50

Путин: прежде всего надо решить проблемы "первичного звена" здравоохранения

Президент России Владимир Путин потребовал решить проблемы первичного звена здравоохранения. Об этом он заявил на совещании по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения. Прямую трансляцию вел телеканал "Россия 24".

Глава государства предложил рассмотреть, как соотносятся ожидания и потребности населения с мероприятиями, запланированными в нацпроекте "Здравоохранение". Он отметил, что россияне по-прежнему не удовлетворены уровнем и качеством работы первичного звена, жалуются на плохие условия, нехватку специалистов и большие очереди. В свою очередь медицинские работники недовольны низкой зарплатой и высокой нагрузкой.

Сейчас в стране не хватает более 25 тысяч врачей и более 130 тысяч среднего медперсонала, не менее остро стоит проблема материально-технической базы поликлиник и амбулаторий. Путин сказал, что необходимо детально проработать имеющиеся проблемы и найти эффективные способы их решения.

Также президент напомнил, что в 2018 году вне зоны доступности первичного звена здравоохранения находились 499 населенных пунктов, в каждом из которых проживают от 100 до 2000 человек. Он потребовал, чтобы к 2021 году учреждениями первичного звена должно быть охвачено 100 процентов населенных пунктов.

По словам президента, на реализацию нацпроекта запланировано 1 триллион 367 миллиардов рублей, в том числе на первичное здравоохранение будет выделено 237,5 миллиарда рублей.

"Это существенные ресурсы, которые должны быть истрачены с умом и должны дать хороший результат", — подчеркнул Путин.

Сейчас

17:20

У острова Порос упал вертолет с двумя русскими и греком

17:00

Итальянский премьер уходит в отставку

16:11

Трамп стал дедушкой в 10-й раз

15:48

Российские станции мониторинга радиации возобновили работу после сбоя

14:06

В Кремле прокомментировали публикации карт "распространения" радиоактивного облака

13:33

Рособрнадзор высказался о запрете мобильников в школах

13:01

Волны тепла в Москве не будет

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин: прежде всего надо решить проблемы "первичного звена" здравоохранения

Путин: прежде всего надо решить проблемы "первичного звена" здравоохранения

1 час назад
У острова Порос упал вертолет с двумя русскими и греком

У острова Порос упал вертолет с двумя русскими и греком

1 час назад
Итальянский премьер Конте уходит в отставку

Итальянский премьер Конте уходит в отставку

1 час назад
Российские станции мониторинга радиации возобновили работу после сбоя

Российские станции мониторинга радиации возобновили работу после сбоя

2 часа назад
Отношения Москвы и Парижа потеплели: Макрон завершил ледниковый период с Путиным

Отношения Москвы и Парижа потеплели: Макрон завершил ледниковый период с Путиным

2 часа назад
Экономисты назвали сроки и источники кризиса в России

Экономисты назвали сроки и источники кризиса в России

8 часов назад
ЧП в Турции: девочка, которую засосало в трубу бассейна, находится в коме

ЧП в Турции: девочка, которую засосало в трубу бассейна, находится в коме

2 часа назад
Трамп стал дедушкой в 10-й раз

Трамп стал дедушкой в 10-й раз

2 часа назад
Мать сознавшегося в убийстве блогерши Семочкиной рассказала о его комплексах

Мать сознавшегося в убийстве блогерши Семочкиной рассказала о его комплексах

1 час назад
Сожженные мосты: Петр Кислов рассказал, почему распались его браки с Макеевой и Гагариной

Сожженные мосты: Петр Кислов рассказал, почему распались его браки с Макеевой и Гагариной

4 часа назад
Чиновница, назвавшая жертв паводка "бичами" и "быдлом", призвала дождаться экспертизы

Чиновница, назвавшая жертв паводка "бичами" и "быдлом", призвала дождаться экспертизы

4 часа назад
Три дня жары: волны тепла в Москве не будет

Три дня жары: волны тепла в Москве не будет

5 часов назад
Шюррле – о победе над ЦСКА: было весело. Спасибо болельщикам

Шюррле – о победе над ЦСКА: было весело. Спасибо болельщикам

8 часов назад
Нужна помощь: Арину Шарапову спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Арину Шарапову спасет операция на позвоночнике

19.08.2019 08:15
Их нравы: американцы пошли на мировой рекорд по бернауту (много видео)

Их нравы: американцы пошли на мировой рекорд по бернауту (много видео)

40 минут назад
На авиадебошира завели дело за попытку разбить головой иллюминатор

На авиадебошира завели дело за попытку разбить головой иллюминатор

1 час назад
Сквозное движение и бесплатные пересадки на метро: как изменятся пригородные перевозки

Сквозное движение и бесплатные пересадки на метро: как изменятся пригородные перевозки

1 час назад
Microsoft выпустила "органайзер для СМС"

Microsoft выпустила "органайзер для СМС"

1 час назад
Употребление фторированной воды во время беременности может привести к снижению IQ у детей

Употребление фторированной воды во время беременности может привести к снижению IQ у детей

2 часа назад
Новое руководство "Рустави 2" уволило ведущего, который оскорбил Путина

Новое руководство "Рустави 2" уволило ведущего, который оскорбил Путина

2 часа назад
Лавров: Россия будет жестко пресекать вылазки террористов в Идлибе

Лавров: Россия будет жестко пресекать вылазки террористов в Идлибе

2 часа назад
Peugeot и Citroen убрали с российского рынка еще две модели

Peugeot и Citroen убрали с российского рынка еще две модели

2 часа назад
Захватившего заложников бразильца застрелили во время переговоров

Захватившего заложников бразильца застрелили во время переговоров

2 часа назад
Орбитальный телескоп помог напрямую определить условия на близкой землеподобной планете

Орбитальный телескоп помог напрямую определить условия на близкой землеподобной планете

3 часа назад
На московскую клинику завели дело за пластические операции без лицензии

На московскую клинику завели дело за пластические операции без лицензии

3 часа назад
Ростовчанин за 15 миллионов продает мистическую кошку, которая лечит от похмелья

Ростовчанин за 15 миллионов продает мистическую кошку, которая лечит от похмелья

3 часа назад
Полицейские опекают хомяка, пока его владелица лечится в больнице. Видео

Полицейские опекают хомяка, пока его владелица лечится в больнице. Видео

3 часа назад
Анкара и Киев собрались вместе строить новый ударный дрон

Анкара и Киев собрались вместе строить новый ударный дрон

4 часа назад
В Крыму хотят снести гигантскую надпись из Книги рекордов

В Крыму хотят снести гигантскую надпись из Книги рекордов

4 часа назад
Пираты, захватившие российских моряков в Камеруне, вышли на связь

Пираты, захватившие российских моряков в Камеруне, вышли на связь

4 часа назад
Рособрнадзор высказался о запрете мобильников в школах

Рособрнадзор высказался о запрете мобильников в школах

5 часов назад
FEDOR полетит в космос вместе с подругой Марусей

FEDOR полетит в космос вместе с подругой Марусей

5 часов назад
Российские военные запустили дрон, способный провести в воздухе больше суток

Российские военные запустили дрон, способный провести в воздухе больше суток

5 часов назад
Неуправляемый мусоровоз протаранил 15 машин в Севастополе

Неуправляемый мусоровоз протаранил 15 машин в Севастополе

5 часов назад
ЕГЭ-2020: изменятся физика и китайский

ЕГЭ-2020: изменятся физика и китайский

5 часов назад
Россияне ажиотажно скупают Lamborghini - как соль и спички

Россияне ажиотажно скупают Lamborghini - как соль и спички

5 часов назад
В Москве отменили лишнюю медсправку для дошкольников

В Москве отменили лишнюю медсправку для дошкольников

5 часов назад
Приговоренный к смертной казни и вышедший по УДО мужчина изнасиловал ребенка

Приговоренный к смертной казни и вышедший по УДО мужчина изнасиловал ребенка

6 часов назад
11 миллиардов вместо 2,5: братьям Магомедовым ужесточили обвинение

11 миллиардов вместо 2,5: братьям Магомедовым ужесточили обвинение

6 часов назад
Короткометражный мультфильм по народной сказке покорил зрителей

Короткометражный мультфильм по народной сказке покорил зрителей

6 часов назад
Помогите малышке Виолетте справиться с ДЦП

Помогите малышке Виолетте справиться с ДЦП

6 часов назад
Судья на больничном: рассмотрение жалобы Вышинского опять отложили

Судья на больничном: рассмотрение жалобы Вышинского опять отложили

6 часов назад
Назарбаев снял клип на песню собственного сочинения

Назарбаев снял клип на песню собственного сочинения

6 часов назад
Рогозин предлагает отправлять всех космонавтов покорять Эльбрус

Рогозин предлагает отправлять всех космонавтов покорять Эльбрус

6 часов назад
Получил взятку и утратил доверие: Медведев уволил замглавы ПФР

Получил взятку и утратил доверие: Медведев уволил замглавы ПФР

6 часов назад
Саратовца поймали при попытке "начинить" конфеты в магазине крысиным ядом

Саратовца поймали при попытке "начинить" конфеты в магазине крысиным ядом

6 часов назад
Тамбовская легкоатлетка скончалась во время пробежки

Тамбовская легкоатлетка скончалась во время пробежки

6 часов назад
Новые машины массово эвакуируют из центра столицы

Новые машины массово эвакуируют из центра столицы

6 часов назад
Участник массовой драки в лихом прыжке атаковал полицейскую машину. Видео

Участник массовой драки в лихом прыжке атаковал полицейскую машину. Видео

7 часов назад
Шанхайский рейтинг: 11 лучших вузов России

Шанхайский рейтинг: 11 лучших вузов России

10 часов назад
Легенда джаза Рэнди Бреккер даст единственный концерт в Москве

Легенда джаза Рэнди Бреккер даст единственный концерт в Москве

15.08.2019 15:05