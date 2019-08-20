На авиадебошира завели дело за попытку разбить головой иллюминатор

До пяти лет в колонии может провести 32-летний житель Ленинградской области, своим поведением вынудивший экипаж следовавшего из Тель-Авива самолета совершить экстренную посадку в Краснодаре, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Закатившему скандал на борту воздушного судна мужчине инкриминируют хулиганство.

Ранее суд приговорил дебошира к пяти суткам административного ареста за разыгранный воздушный спектакль, по ходу которого он указал маршруты следования экипажу и недовольным пассажирам, а затем и стражам порядка. Устав от перформанса словоохотливого буяна, командир воздушного судна принял решение ссадить его в Краснодаре.

На землю его спустили силой, протрезвел мужчина уже в отделении, но был сильно удивлен, что его скромная фигура привлекла столько внимания. О содеянном, в частности, о попытке разбить головой иллюминатор, ему рассказали полицейские.

"Я тысячу миллионов раз выпивал и делал всякую дребедень, но неужели серьезно самолет посадили, потому что я творил какую-то фигню? Убейте меня, просто оторвите мне голову, я понятия не имею, что произошло. Я просто летел домой, меня ждет жена, я немного выпил", — оправдывался недавний пассажир.

Теперь ему придется рассказывать о своей невиновности следователям, которые будут вести дело о хулиганстве. Максимальная санкция этой статьи предполагает до пяти лет лишения свободы.