Морской буксир "Андрей Степанов" достроят в Севастополе
Новый морской буксир "Андрей Степанов" для Минобороны достроят в Севастополе. Судну предстоят серьезные корпусные работы. Проводить их будут на местном морском заводе, сообщает служба информации "Вести – Севастополь".
В будущем судно будет буксировать корабли в морских и океанских зонах, тушить возгорания, а также снимать корабли с мели. На "Степанове" предусмотрено наличие вертолетной площадки для экстремальных ситуаций. Всего по этому проекту для Министерства обороны будет построено пять буксиров.
Как рассказал главный инженер Сергей Седых, на судне установят необходимое для выполнения всех будущих задач оборудование, специальные средства связи, мачты. Работы будут вестись примерно 8 месяцев. Затем настанет время швартовых, заводских и государственных испытаний. Примерно в 2020 году корабль перейдет в пользование Черноморского флота.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Макрон оставил в "Фейсбуке" пост на русском
- В России решили проблему с ядерным мониторингом
- Девочку из России засосало в трубу бассейна в Турции
- Трамп стал дедушкой в 10-й раз
- Итальянский премьер Конте уходит в отставку
Самое читаемое
-
Наркология, любовь к хоррору и безразличие: обнаружен дневник матери подростка-убийцы
- Популярные у россиян таблетки от давления вызывают рак
- Кровотечение от подсолнечного масла: скончался еще один человек
- Найден мертвым заслуженный артист России
- Гуляющий под зонтом мужчина чудом выжил после удара молнии. Видео
Телеканал "Россия"
-
Влади, Голубкина, Сотникова и другие женщины главного секс-символа перестройки
- Фильм Валерия Тодоровского "Одесса" в кино с 5 сентября
- Судьба Таисии Повалий. "Я понимала, что предаю семью"
- Судьба Льва Прыгунова. Разбитое сердце Бонивура
Вести.Экономика
-
Народный банк Китая понизил базовые ставки
- Падение рубля: станет ли налоговый период спасением для российской валюты?
- Саудовская Аравия готовится взвинтить цены на нефть
- Топ-10 "черных лебедей", угрожающих мировой экономике
- Шанхайский рейтинг: 11 лучших вузов России
Вести.Hi-tech
-
Ошибка Apple позволила взломать новейшую iOS
- Обзор Xiaomi Mi A3: чистый Android без NFC
- Motorola представила смартфон с экшн-камерой
- Huawei представила свою альтернативу Android: Harmony OS
- Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
Авто.Вести.Ru
-
3 абсурдных ретро-автомобиля, которые шокируют даже в 2019 году
- В Aurus Motors опровергли цены и "дешевизну" автомобилей "как у Путина"
- Lada Granta Sport отменяется, но будет Granta Drive Active
- Bugatti выпустила 1600-сильный гиперкар за 600 млн рублей
- Mercedes-Benz А- и В-Класса: теперь их можно "заправлять" от розетки
Недвижимость
-
Эксперты рассказали, кто не попадает под новую дачную амнистию
- Появилась новая схема мошенничества с жильем
- Любимую дачу Брежнева продали за миллиард
- Банки готовы приплачивать за ипотеку
- Самое доступное жилье стремительно дорожает
- "Бабушкины" квартиры перестали сдавать
Вести.Медицина
-
Между первой и второй: симптомы алкогольного отравления, которые важно знать
- Вишневый сок полезен для мозга - и вот почему
- Есть вопрос: может ли луна влиять на состояние здоровья
- Названы таблетки от гипертонии, которые провоцируют рак
- Нелюбовь: 4 самые популярные причины для развода
Вести в 20.00Показать все новости
Вести-Москва
-
Страшно ходить: многоэтажка в Южном Медведкове трещит по швам
- Строители завершили проходку тоннеля до станции "Нижегородская"
- Тащил за машиной: москвичи спасли собаку от живодера
- На московскую клинику завели дело за пластические операции без лицензии
- В центре столицы выросли десятки цветущих садов
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Из "Истории игрушек 2" вырезали неоднозначную сцену
- "Холодное сердце 2" возмутило ученого
- Мастер фотошопа показал реалистичных героев Disney
- 10 лучших мультсериалов для подростков
- Национальность диснеевских героев и актеров, которые их сыграли
Gmbox. Смысл в играх
-
Хобби или путь киберспортсмена? Лига Gambit поможет разобраться
- 10 причин, почему Cyberpunk 2077 может провалиться
- 10 случаев использования читов известными игроками
- Турнир по Fortnite на $30 млн назвали хорошей новостью для криптовалют
- Фанат создал бесплатную игру, в которой можно заняться обороной Винтерфелла
Наука
-
Чёрная дыра в центре Млечного Пути увеличила яркость в 75 раз
- Женщины справляются с многозадачностью не лучше мужчин
- Движения глаз выдают потенциального преступника
- Предложена неожиданная стратегия борьбы с аллергией на кошек
- Дышать загрязнённым воздухом – всё равно, что выкуривать по пачке сигарет в день
Телеканал "Культура"
-
Квентин Тарантино рассказал россиянам о личном
- Под картиной Леонардо да Винчи "Мадонна в скалах" найдены скрытые эскизы и отпечатки рук
- В поисках Джульетты. Новый календарь Pirelli будет посвящен героине Шекспира
- Как сложилась карьера участников проекта "Большая опера"
Москва 24
-
В Москву идет аномальная жара
- Мать зарезавшего семью под Ульяновском подростка не лишали родительских прав
- У жены футболиста Мамаева украли 75 тысяч рублей
- Не жизнь, а мед? Почему в России погибают пчелы
- Московский концерт Пласидо Доминго не отменят из-за секс-скандала