Экс-полузащитник ЦСКА и "Рубина" Натхо перешел в "Партизан"

Белградский футбольный клуб "Партизан" объявил о трансфере израильского полузащитника Бибраса Натхо, который в чемпионате России выступал за ЦСКА и казанский "Рубин". Контракт с сербским клубом подписан хавбеком на 3 ближайших сезона.

Подробности соглашения 31-летнего израильтянина не сообщаются, ранее инсайдеры предполагали, что "Партизане" Натхо будет получать около 1 млн евро в год. Футболист будет выступать под номером 6. Натхо выступал за "Рубин" с 2010 по 2013 год, а в 2014-м перешел в ЦСКА и отыграл там четыре сезона.

📷 Bibras Natkho is here! The midfielder has signed a three-year deal and takes the number 6️⃣ pic.twitter.com/TxLRTAhIvU