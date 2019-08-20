В Греции со дна моря подняли тела погибших при крушении вертолета

Тела троих погибших подняли из упавшего в море вертолета Agusta A-109 у греческого острова Порос. Все погибшие – мужчины. В салоне были грек-пилот и двое россиян. Вертолет упал в Сароническом заливе рядом с Пелопоннесом после того, как задел линию электропередачи. После этого вертолет упал на мелководье, а остров Порос остался без электроэнергии.

Информация о том, что на борту потерпевшего крушение вертолета были женщина и ребенок не подтвердилась, сообщает РИА Новости. Водолазы продолжают обследование места падения вертолета. Вертолет вылетел из Галаты в международный афинский аэропорт Элефтериоса Венизелоса. Российское посольство в Афинах выясняет подробности произошедшего и работает над установлением личностей погибших россиян.