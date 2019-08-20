"Поставил себя впереди Италии": Сальвини покусился на святой месяц отпусков
Большая встряска в итальянской политике. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, выступая в Сенате, заявил, что подает в отставку. Сейчас его прошение рассматривает президент. Происходящее необычно даже для привыкшей к политическим потрясениям Италии. Никогда прежде правительственные кризисы не случались летом, в разгар отпусков. Никогда прежде премьер так публично не громил своего зама, а от Конте досталось лидеру партии "Лига" Маттео Сальвини за то, что тот выдвинул вотум недоверия и "поставил себя впереди Италии".
Президент Италии прошение об отставке итальянского премьера еще не получил. Отставка лишь проанонсирована в Сенате: премьер-министр решил не томить — я ухожу, он сказал в середине своей речи. И вместе с ним, по идее, уйдет кабинет министров с Маттео Сальвини, который стал катализатором нынешнего кризиса, а в случае досрочных выборов станет главным кандидатом в премьеры. Если выборы все-таки будут, потому что вариантов сценариев, по которым может развиваться события — десятки. Но сначала послушаем, как Джузеппе Конте прощался с парламентом и итальянцами.
"Я хотел бы закончить эту речь прямым заявлением: после окончания парламентских дебатов я отправлюсь к президенту Серджо Матарелло, чтобы официально объявить об окончании работы этого правительства, а также передать заявление о моей отставке с поста премьер-министра", — пояснил Джузеппе Конте.
Перед тем, как попрощаться, Джузеппе Конте напомнил, что сделало правительство за 14 месяцев. Он отчитал Маттео Сальвини — столько критики министр внутренних дел, наверное, давно не слышал и даже от своих оппонентов. Хотя Джузеппе Конте — адвокат и всегда был нейтральным человеком — именно такая фигура была нужна правительству, когда с большим трудом год назад оно рождалось в союзе партии "Лига" и Движения пяти звезд. Конте обвинил лидера "Лиги" в покушении на святой месяц отпусков — август, в слишком большой активности в соцсетях, в критике коллег по кабинету. Главный упрек в том, что Сальвини решил воспользоваться моментом — как только его рейтинг достиг 40 процентов, объявил о распаде коалиции и потребовал досрочных выборов. Вот как на это обвинение в авторитаризме отреагировал сам Сальвини.
"Нас называют фашистами, диктаторами. Но мы единственные, кто призывает идти на избирательные участки. За один год в должности премьер-министра, несмотря на то, что меня называют опасным деспотом, я сделал Италию безопаснее. Я считаю, что единственный демократический путь – это мнение итальянского народа", — заявил лидер "Лиги", глава МВД Италии Маттео Сальвини.
Лидер "Лиги" выглядит спокойным — даже пил кофе во время выступления премьера.
"Я ни о чем не жалею", — с этого начал свою ответную речь Маттео Сальвини.
В стенах Сената и за ними у него немыслимая поддержка. "Маттео не сдавайся!" — написано на плакатах у манифестантов. Популярность Сальвини заработал, борясь с миграцией: количество приплывших лодок сократил в 10 раз. С последней, что две недели не пускают в порт Лампедузы, мигранты сегодня начали бросаться за борт, пытаясь доплыть до берега вплавь.
Итак, все в руках президента Матарелло. Во-первых, отставку премьера он может и не принять, ведь Италия под угрозой санкций: если в декабре Брюссель не увидит проект бюджета с сокращением дефицита, Италию накажут. А кому его принимать, если парламент распустят? И даже если выберут новый, чтобы сформировать новый кабинет и принять дела, нужно время.
Президент может попробовать создать техническое правительство во главе с нейтральной фигурой.
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