Сердце запускали пять раз: турецкие врачи борются за жизнь девочки, захлебнувшейся в бассейне
Турецкие врачи пытаются спасти жизнь 12-летней девочки из Петербурга, чью руку затянуло в трубу бассейна. Под водой она пробыла слишком долго. Сейчас находится в реанимации. Сердце ребенка несколько раз перезапускали. И в этом состоянии перевозить ее на родину крайне опасно. Ситуация находится на контроле российского консульства и страховой компании. Местная полиция начала расследование.
"Сердце останавливалось уже пять раз. Сама она не дышит, — рассказывает мама девочки. — Алиса не приходила в себя, она лежит в коме".
Все произошло здесь – в отеле турецкого курорта Бодрум. 12-летняя Алиса плавала в этом бассейне под желтой горкой. Это зона для детей. Когда папа увидел ее, она уже была под водой.
"Он нырнул и увидел, что наша дочка лежит на дне бассейна, ее руку засосало в трубу насоса. Дочка уже даже не двигалась. Муж стал звать на помощь", — говорит мама.
Семь человек, кто рядом бросились помогать: одни доставали девочку, другие пытались докричаться до сотрудников отеля, чтобы те выключили насос для циркуляции воды. Все это время Алиса все еще находилась под водой.
"Они стали вытаскивать ее после выключения, но все равно ничего не получалось. После этого они просто выломали трубу и вытащили мою дочь вместе с трубой на руке. Ребенок не дышал, сердце не работало", — говорит мама.
Сердце Алисы смогли запустить только в машине скорой помощи. С тех пор она в сознание не приходила.
"По данным администрации медицинского учреждения ребенок находится в критическом состоянии под наблюдением врачей. Генконсульство направило запросы в губернаторство провинции Бодрум и правоохранительные органы для получения официальной информации по данному происшествию. Обстоятельства инцидента выясняются", — сообщила пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова.
Как так вышло, что рука девочки оказалась в трубе бассейна, теперь предстоит разбираться полиции Турции. По словам родителей, девочка хорошо плавает. Алиса вообще очень активная, у себя в Санкт-Петербурге она занималась танцами. Близкие до сих пор не верят в случившееся.
"Алиса безумно талантливая девочка. Очень яркая, эмоциональная, отзывчивая", — говорит учитель танцев Олеся Бучина.
Происшествия на воде — одни из самых частых на турецких курортах в летний период. В таких ситуациях, по словам специалистов, первым делом надо звонить в страховую компанию, где покупали полис для поездки.
"Страховая компания через своих представителей направляет определенную гарантию оплаты медицинской помощи в том объеме, в котором необходимо человеку, чтобы состояние стабилизировалось. Если на каком-то этапе будет понятно, что нужно лечение более длительное, то будет приниматься решение и ставится вопрос о транспортировке", — пояснила представитель Всероссийского союза страховщиков Юлия Алчеева.
Но пока турецкие врачи транспортировку Алисы в Россию не разрешают.
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