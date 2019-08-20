Торговая война между Токио и Сеулом может завершиться в Пекине

Импортозамещением Сеул ударил по всему японскому в Южной Корее. Новый виток торговой войны двух дальневосточных стран начался с мультперсонажей. Ну а дальше — больше: южнокорейские девушки отказались принимать участие в международном конкурсе красоты в Японии; японских скаковых лошадей не допустили на международные соревнования в Пусане. А туроператоры терпят многомиллионные убытки из-за взаимного туристического бойкота.

Порвать с японскими брендами — это уже не просто громкий уличный протест. Японским товарам объявлен общенациональный бойкот. Их помечают специальной маркировкой, убирают с полок. Не поздоровилось даже популярному во всем мире детскому бренду: корейские подростки и те вместо "Хэллоу, Китти" сказали: "Китти, гудбай". И вместо японских мультяшных котят демонстративно переходят на своего пингвиненка Пороро.

"До этого бойкота я даже не знала, что моя любимая косметика и карандаши из Японии. Теперь я думаю — больше никогда не буду ими пользоваться", — говорит девушка.

Автомобилями, электроникой и продуктами питания корейцы не ограничились. Под раздачу попало и до этого любимое здесь анимэ. А рассорил Токио и Сеул снова исторический вопрос. Япония отказалась выплачивать компенсации за то, что на протяжении 35 лет — вплоть до окончания Второй мировой — использовала на своих предприятиях принудительный труд корейцев.

"В Японии мы ели траву, из-за голода в бараке потеряли все волосы. Это то, что мы пережили. А Абэ всё это отрицает. Я в ярости", — говорит Ким Янг Ю.

Когда в счет компенсации Сеул пригрозил арестовать японские активы, Токио ограничил поставки в Корею высокотехнологичных компонентов для электроники — а на них завязаны все крупнейшие корейские компании — от Samsung до LG Electronics. Это и вывело корейцев на улицы.

"Лучше поздно, чем никогда. Если Япония выберет путь диалога и сотрудничества, мы с радостью возьмемся за руки", — заявил Мун Чжэ Ин, президент Южной Кореи.

В Японии считают: вопрос компенсаций был снят еще в 1965-м, когда страны установили дипотношения. Что до сегодняшнего бойкота, то Токио всерьез его не воспринимает.

"Сейчас народная память о японском милитаризме медленно угасает по мере того, как мы вступаем в ХХI век", — считает Масару Тономура, профессор истории университета Токио.

Пока корейская пресса призывает отказаться от японских товаров, министры иностранных дел Кореи и Японии готовятся к переговорам. Завтра они встретятся на нейтральной территории — в Пекине. Впрочем, нейтральной назвать ее можно условно: МИД КНР на днях тоже возмутился японскими историческими оценками. Потребовав прекратить почитать военных преступников.