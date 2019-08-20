С Днем рождения: Чебурашка отметил пятидесятилетие в 3D
Топл, Плумс, Друттен и Муксис. Такие имена в других странах дали любимому персонажу советских мультфильмов — Чебурашке, которому сегодня исполняется 50 лет. 20 августа традиционно считается его днем рождения. В честь такого знаменательного события "Союзмультфильм" провел круглый стол и даже показал новую серию о Чебурашке, Крокодиле Гене и Шапокляк в трехмерном формате. В чем секрет вечной молодости и неизменной привлекательности Чебурашки?
Глаза большие желтые, как у филина. Голова круглая, заячья. Хвостик маленький, такой, как бывает у маленьких медвежат. Так Чебурашку описывал Успенский. Знаменитые большие уши придумали уже на "Союзмультфильме" 50 лет назад.
Художник Леонид Шварцман над Чебурашкой бился больше трех месяцев. От совиных глаз и длинного хвоста отказался сразу. Ножки посоветовали убрать мультипликаторы — проще передвигать было одни ступни.
"Сначала уши были наверху, как обычно. Причем уши небольшого размера, но постепенно во время работы они увеличивались", — поясняет народный художник России, режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман.
В итоге получился зверек, очень похожий на ребенка. Это тот самый эскиз, по которому мастер изготовил куклу из необычного материала.
"О, эта шерсть очень интересная, — восклицает режиссер-мультипликатор Наталия Дабижа. — Это ползунки детские".
Чебурашку озвучила Клара Румянова, говорившая за сотню мультперсонажей.
- Я был когда-то странной игрушкой безымянной...
Типичного советского интеллигента, но с крокодильем хвостом, дублировал Василий Ливанов.
- Маладой кракадил, нет – кракодил, — произносил он за своего героя.
А вот старуху Шапокляк, это малоизвестная деталь, дублировал актер Владимир Раутбард, известный по роли в "Операции Ы".
- Хорошими делами прославиться нельзя, ха-ха! Ха-ха, профессор лопух, но аппаратура при нем.
Сразу после премьеры Чебурашка околдовал всех детей Советского Союза.
"Своим простодушием, своей детскостью — как любой ребенок, который что-то нелепое делает, но всегда вызывает улыбку. Чебуршака этим уникален", — поясняет необычность и привлекательность мультгероя народный артист России, художник-мультипликатор Юрий Норштейн.
Чебурашка не раз становился талисманом российской Олимпийской сборной, а "Пусть бегут неуклюже" Гена спел, кажется, на всех языках мира.
А в Японии режиссер Макото Накамура рискнул выпустить продолжение, полностью сохранив эстетику советского мультфильма. Уже пять лет Чебурашка — кумир японских детей.
В России тоже обсуждают новые истории про Чебурашку. Персонажа уже перевели в 3D и научили повторять движения за актерами. С его участием даже сделали пробный мультик о переезде "Союзмультфильма" в новое здание. Сегодня его показали в "Артеке".
- Гена, а это точно понадобиться?
- Все может быть, Чебурашка.
А в московском метро 20 августа начали продавать проездные с Чебурашкой. Пассажиры улыбаются и вспоминают любимые цитаты.
- Я возьму чемодан, а ты возьми меня.
- Мы строили-строили и, наконец, построили.
Ему уже 50 лет, но он все тот же трогательный малыш, который создан для того, чтобы искать друзей — среди новых юных зрителей.
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