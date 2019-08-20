Новости Общество

Все видео этой рубрики
20 августа 201921:23 Дарья Окунева

С Днем рождения: Чебурашка отметил пятидесятилетие в 3D

С Днем рождения: Чебурашка отметил пятидесятилетие в 3D

Топл, Плумс, Друттен и Муксис. Такие имена в других странах дали любимому персонажу советских мультфильмов — Чебурашке, которому сегодня исполняется 50 лет. 20 августа традиционно считается его днем рождения. В честь такого знаменательного события "Союзмультфильм" провел круглый стол и даже показал новую серию о Чебурашке, Крокодиле Гене и Шапокляк в трехмерном формате. В чем секрет вечной молодости и неизменной привлекательности Чебурашки?

Глаза большие желтые, как у филина. Голова круглая, заячья. Хвостик маленький, такой, как бывает у маленьких медвежат. Так Чебурашку описывал Успенский. Знаменитые большие уши придумали уже на "Союзмультфильме" 50 лет назад.

Художник Леонид Шварцман над Чебурашкой бился больше трех месяцев. От совиных глаз и длинного хвоста отказался сразу. Ножки посоветовали убрать мультипликаторы — проще передвигать было одни ступни.

"Сначала уши были наверху, как обычно. Причем уши небольшого размера, но постепенно во время работы они увеличивались", — поясняет народный художник России, режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман.

В итоге получился зверек, очень похожий на ребенка. Это тот самый эскиз, по которому мастер изготовил куклу из необычного материала.

"О, эта шерсть очень интересная, — восклицает режиссер-мультипликатор Наталия Дабижа. — Это ползунки детские".

Чебурашку озвучила Клара Румянова, говорившая за сотню мультперсонажей.

- Я был когда-то странной игрушкой безымянной...

Типичного советского интеллигента, но с крокодильем хвостом, дублировал Василий Ливанов.

- Маладой кракадил, нет – кракодил, — произносил он за своего героя.

А вот старуху Шапокляк, это малоизвестная деталь, дублировал актер Владимир Раутбард, известный по роли в "Операции Ы".

- Хорошими делами прославиться нельзя, ха-ха! Ха-ха, профессор лопух, но аппаратура при нем.

Сразу после премьеры Чебурашка околдовал всех детей Советского Союза.

"Своим простодушием, своей детскостью — как любой ребенок, который что-то нелепое делает, но всегда вызывает улыбку. Чебуршака этим уникален", — поясняет необычность и привлекательность мультгероя народный артист России, художник-мультипликатор Юрий Норштейн.

Чебурашка не раз становился талисманом российской Олимпийской сборной, а "Пусть бегут неуклюже" Гена спел, кажется, на всех языках мира.

А в Японии режиссер Макото Накамура рискнул выпустить продолжение, полностью сохранив эстетику советского мультфильма. Уже пять лет Чебурашка — кумир японских детей.

В России тоже обсуждают новые истории про Чебурашку. Персонажа уже перевели в 3D и научили повторять движения за актерами. С его участием даже сделали пробный мультик о переезде "Союзмультфильма" в новое здание. Сегодня его показали в "Артеке".

- Гена, а это точно понадобиться?

- Все может быть, Чебурашка.

А в московском метро 20 августа начали продавать проездные с Чебурашкой. Пассажиры улыбаются и вспоминают любимые цитаты.

- Я возьму чемодан, а ты возьми меня.

- Мы строили-строили и, наконец, построили.

Ему уже 50 лет, но он все тот же трогательный малыш, который создан для того, чтобы искать друзей — среди новых юных зрителей.

Сейчас

21:43

Трамп хочет видеть Россию в G8

17:20

У острова Порос упал вертолет с двумя русскими и греком

17:00

Итальянский премьер уходит в отставку

16:11

Трамп стал дедушкой в 10-й раз

15:48

Российские станции мониторинга радиации возобновили работу после сбоя

14:06

В Кремле прокомментировали публикации карт "распространения" радиоактивного облака

13:33

Рособрнадзор высказался о запрете мобильников в школах

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Президент потребовал устранить провал в первичном звене здравоохранения

Президент потребовал устранить провал в первичном звене здравоохранения

1 час назад
В Греции со дна моря подняли тела погибших при крушении вертолета

В Греции со дна моря подняли тела погибших при крушении вертолета

2 часа назад
"Поставил себя впереди Италии": Сальвини покусился на святой месяц отпусков

"Поставил себя впереди Италии": Сальвини покусился на святой месяц отпусков

37 минут назад
Сердце запускали пять раз: турецкие врачи борются за жизнь девочки, захлебнувшейся в бассейне

Сердце запускали пять раз: турецкие врачи борются за жизнь девочки, захлебнувшейся в бассейне

59 минут назад
Театр Ермоловой скорбит: в Москве скончалась бабушка няни Вики

Театр Ермоловой скорбит: в Москве скончалась бабушка няни Вики

11 минут назад
Российские станции мониторинга радиации возобновили работу после сбоя

Российские станции мониторинга радиации возобновили работу после сбоя

5 часов назад
Экономисты назвали сроки и источники кризиса в России

Экономисты назвали сроки и источники кризиса в России

11 часов назад
Мать сознавшегося в убийстве блогерши Семочкиной рассказала о его комплексах

Мать сознавшегося в убийстве блогерши Семочкиной рассказала о его комплексах

4 часа назад
Сожженные мосты: Петр Кислов рассказал, почему распались его браки с Макеевой и Гагариной

Сожженные мосты: Петр Кислов рассказал, почему распались его браки с Макеевой и Гагариной

7 часов назад
С Днем рождения: Чебурашка отметил пятидесятилетие в 3D

С Днем рождения: Чебурашка отметил пятидесятилетие в 3D

40 минут назад
Три дня жары: волны тепла в Москве не будет

Три дня жары: волны тепла в Москве не будет

8 часов назад
Нужна помощь: Арину Шарапову спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Арину Шарапову спасет операция на позвоночнике

19.08.2019 08:15
Торговая война между Токио и Сеулом может завершиться в Пекине

Торговая война между Токио и Сеулом может завершиться в Пекине

8 минут назад
Запустив ракету, США обвинили РФ в разработке аналогичного оружия

Запустив ракету, США обвинили РФ в разработке аналогичного оружия

41 минута назад
Исследование: кнопочный телефон предпочитает четверть россиян

Исследование: кнопочный телефон предпочитает четверть россиян

1 час назад
Спасение на уровне третьего этажа: пытавшийся выбросить из окна девочку задержан

Спасение на уровне третьего этажа: пытавшийся выбросить из окна девочку задержан

1 час назад
В Нижнем воспитательницу поймали при закладке наркотиков

В Нижнем воспитательницу поймали при закладке наркотиков

2 часа назад
Их нравы: американцы пошли на мировой рекорд по бернауту (много видео)

Их нравы: американцы пошли на мировой рекорд по бернауту (много видео)

3 часа назад
На авиадебошира завели дело за попытку разбить головой иллюминатор

На авиадебошира завели дело за попытку разбить головой иллюминатор

4 часа назад
Сквозное движение и бесплатные пересадки на метро: как изменятся пригородные перевозки

Сквозное движение и бесплатные пересадки на метро: как изменятся пригородные перевозки

4 часа назад
Microsoft выпустила "органайзер для СМС"

Microsoft выпустила "органайзер для СМС"

4 часа назад
Употребление фторированной воды во время беременности может привести к снижению IQ у детей

Употребление фторированной воды во время беременности может привести к снижению IQ у детей

5 часов назад
Отношения Москвы и Парижа потеплели: Макрон завершил ледниковый период с Путиным

Отношения Москвы и Парижа потеплели: Макрон завершил ледниковый период с Путиным

5 часов назад
Новое руководство "Рустави 2" уволило ведущего, который оскорбил Путина

Новое руководство "Рустави 2" уволило ведущего, который оскорбил Путина

5 часов назад
Трамп стал дедушкой в 10-й раз

Трамп стал дедушкой в 10-й раз

5 часов назад
Лавров: Россия будет жестко пресекать вылазки террористов в Идлибе

Лавров: Россия будет жестко пресекать вылазки террористов в Идлибе

5 часов назад
Peugeot и Citroen убрали с российского рынка еще две модели

Peugeot и Citroen убрали с российского рынка еще две модели

5 часов назад
Захватившего заложников бразильца застрелили во время переговоров

Захватившего заложников бразильца застрелили во время переговоров

6 часов назад
Орбитальный телескоп помог напрямую определить условия на близкой землеподобной планете

Орбитальный телескоп помог напрямую определить условия на близкой землеподобной планете

6 часов назад
На московскую клинику завели дело за пластические операции без лицензии

На московскую клинику завели дело за пластические операции без лицензии

6 часов назад
Ростовчанин за 15 миллионов продает мистическую кошку, которая лечит от похмелья

Ростовчанин за 15 миллионов продает мистическую кошку, которая лечит от похмелья

6 часов назад
Полицейские опекают хомяка, пока его владелица лечится в больнице. Видео

Полицейские опекают хомяка, пока его владелица лечится в больнице. Видео

7 часов назад
Чиновница, назвавшая жертв паводка "бичами" и "быдлом", призвала дождаться экспертизы

Чиновница, назвавшая жертв паводка "бичами" и "быдлом", призвала дождаться экспертизы

7 часов назад
FEDOR полетит в космос вместе с подругой Марусей

FEDOR полетит в космос вместе с подругой Марусей

8 часов назад
Российские военные запустили дрон, способный провести в воздухе больше суток

Российские военные запустили дрон, способный провести в воздухе больше суток

8 часов назад
Россияне ажиотажно скупают Lamborghini - как соль и спички

Россияне ажиотажно скупают Lamborghini - как соль и спички

8 часов назад
Короткометражный мультфильм по народной сказке покорил зрителей

Короткометражный мультфильм по народной сказке покорил зрителей

9 часов назад
Помогите малышке Виолетте справиться с ДЦП

Помогите малышке Виолетте справиться с ДЦП

9 часов назад
Назарбаев снял клип на песню собственного сочинения

Назарбаев снял клип на песню собственного сочинения

9 часов назад
Получил взятку и утратил доверие: Медведев уволил замглавы ПФР

Получил взятку и утратил доверие: Медведев уволил замглавы ПФР

9 часов назад
Саратовца поймали при попытке "начинить" конфеты в магазине крысиным ядом

Саратовца поймали при попытке "начинить" конфеты в магазине крысиным ядом

9 часов назад
Тамбовская легкоатлетка скончалась во время пробежки

Тамбовская легкоатлетка скончалась во время пробежки

9 часов назад
Новые машины массово эвакуируют из центра столицы

Новые машины массово эвакуируют из центра столицы

10 часов назад
Шюррле – о победе над ЦСКА: было весело. Спасибо болельщикам

Шюррле – о победе над ЦСКА: было весело. Спасибо болельщикам

11 часов назад
Шанхайский рейтинг: 11 лучших вузов России

Шанхайский рейтинг: 11 лучших вузов России

13 часов назад
Легенда джаза Рэнди Бреккер даст единственный концерт в Москве

Легенда джаза Рэнди Бреккер даст единственный концерт в Москве

15.08.2019 15:05