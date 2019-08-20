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20 августа 201920:35

US Open. Калинская оправдала номер "посева" в квалификации

EPA

В Нью-Йорке продолжаются матчи квалификационных состязаний четвертого в сезоне турнира теннисного "Большого шлема" – Открытого чемпионата США по теннису. Во второй день россиянка Анна Калинская вышла во второй круг, подтвердив свой статус "сеяного" игрока.

"Посеянная" в квалификации под самым высоким среди всех соотечественников номером №17 Калинская в стартовом матче играла с болгаркой Викторией Томовой. Борьбы не получилось: россиянка оказалась сильнее в двух партиях – 6:2, 6:4.

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