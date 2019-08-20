В Санкт-Петербурге завершилась традиционная парусная неделя
Одна из старейших регат России – Санкт-Петербургская парусная неделя, которая берёт начало в 1898 года, завершилась в городе на Неве. В ней приняли участие 33 экипажа, которые прошли Питер — Кронштадт – Сосновый Бор – Гогланд – Выборг – Приморск – Санкт-Петербург.
Участники соревновались в нескольких зачётных группах: ORC, "Таурус", "Четвертьтонник", "Л-6", "Картер-30". Две самые многочисленные группы участников регаты – "шестёрки" и ORC, — насчитывали по 13 вымпелов. В рамках парусной недели прошёл чемпионат России в классе "Крейсерская яхта "Л-6". Если в прошлом году в регате было 2 класса яхт Л6 и ORC, то в этом году к ним добавились яхты класса "Таурус", "Картер 30" и "Четвертьтонники". При этом в 2019-м бортов больше, чем в 2018 году, почти в два раза.
Впервые за всю историю регаты на старт вышла иностранная лодка. Финская "Анастасия II" (зачётная группа ORC) прошла все этапы соревнований и заняла призовое место в своей группе, составив очень серьезную конкуренцию яхтсменам из Санкт-Петербурга.
"Для нас это настоящая сенсация. Самое главное, что они не просто прошли всю дистанцию, а побывали на острове Гогланд, оперативно получив все необходимые разрешения. Экипаж планирует быть на регате и в следующем году. Мы надеемся, что это будет не единственная иностранная лодка, и что мы сможем привлечь не только финских, а ещё эстонских гонщиков", – поделился председатель оргкомитета регат Санкт-Петербургская парусная неделя и чемпионат России в классе "Крейсерская яхта "Л-6" Борис Фрейман.
В этом году прошло 9 этапов регаты: длинные переходы и динамичные прибрежные гонки. Не все участники прошли полный маршрут парусной недели, "Четвертьтонники" были только на этапах Санкт-Петербург – Кронштадт и Кронштадт – Сосновый Бор. Жемчужина соревнований – гонка вокруг острова Гогланд. Экипажи огибали его в условиях слабого ветра, что позволило в полной мере насладиться красотой этого уникального балтийского острова.
Гонка в городе Выборг стала самой напряжённой и динамичной. Она прошла практически в экстремальных погодных условиях. Скорость ветра составляла 18 узлов, на порывах – до 30, а маршрут проходил среди многочисленных островов и камней. На старте столкнулись две яхты класса "Л-6". Яхта "Варяг" нарушила правила расхождения и не уступила яхте "Ника", у которой было преимущество. "Варяг" врезался в корму "Нике", в результате яхта на какое-то время потеряла управление и развернулась на 180 градусов. Обе лодки получили повреждения, но продолжили соревноваться и прошли все этапы.
Самая напряжённая борьба на этой регате была именно среди монотипных "шестёрок", позиции в турнирной таблице менялись после каждого этапа. Неизменными лидерами всю гонку оставались яхты "Ника" и "Лена", которые боролись за первое место. Перед финальным этапом их разделяли всего 0,14 балла. На последнем этапе "Лена" вырвалась вперёд, что позволило ей стать победителем чемпионата России в "Крейсерско-гоночном классе яхт "Л-6" и быть первой в своей зачетной группе на XXIII Санкт-Петербургской парусной неделе.
"Соперники сражались до последнего. Мы пытались дожать яхту "Ника", – говорит член команды яхты "Лена" Сергей Банделиков. – Они молодцы, боролись до последнего, но на заключительном этапе мы оказались быстрее и объехали их. Серебро по итогам чемпионата России у яхты "Ника", бронза у "Амура".
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