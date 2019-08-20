В российском посольстве подтвердили гибель двух россиян в Греции

В российском посольстве подтвердили, что в Греции при крушении вертолета погибли двое россиян. Вертолет упал в воду возле острова Порос в заливе рядом с Пелопоннесом. На борту находились грек-пилот и двое пассажиров из России. Никто не выжил, передает телеканал "Россия 24".

При падении вертолет задел линии электропередачи. Остров остался без электричества. Туда перебрасывают армейские генераторы.