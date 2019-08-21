Армия САР продолжает освобождение города Хан-Шейхун в провинции Идлиб

В Сирии армия продолжает освобождать Хан-Шейхун — один из последних оплотов террористов в провинции Идлиб. В центре обострения оказался и военный конвой из Турции, который, по заверениям Анкары, въехал для защиты наблюдательного пункта, но был обстрелян сирийскими ВВС. Как развивается конфликт?

Турецкая колонна из 30 бронемашин и грузовиков с боеприпасами по-прежнему находится в городке Мааррат-эн-Нууман. Это в 30 километрах от Хан-Шейхуна и в 10 километрах от наблюдательного поста Турции в провинции Идлиб, куда и направлялась колонна. Как утверждают в Анкаре — для защиты и подкрепления, так как база оказалась в эпицентре боевых действий. Продолжать движение конвой не может. Наблюдательный пункт полностью блокирован армией Сирии. А накануне при попытке приблизиться к Хан-Шейхуну, где засели террористы, колонна была обстреляна сирийской авиацией. Но отзывать никого Анкара не собирается.

"У нас нет намерений переносить девятый пост в другое место. Турция сделает все необходимое для обеспечения безопасности ее военных. Сирии не стоит играть с огнем. Но мы не хотим, чтобы дошло до силовой конфронтации", — прокомментировал ситуацию глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Также министр Чавушоглу отметил, что Анкара ведет диалог по этой проблеме с Москвой и готова провести встречу на уровне глав МИД. Сергей Лавров также подтвердил: с турецкими военными постоянно контактируют, а обострение в провинции Идлиб связано с вылазками террористов. Армия Сирии вынуждена отвечать.

"Провокации продолжались в том числе через головы турецких военных наблюдателей. Ситуация, которая там разворачивается сейчас, связана именно с тем, что экстремисты не прекращают своих попыток оттуда поражать цели на остальной части территории Сирии. Наши военные, конечно же, находятся в повседневном контакте. Нынешняя ситуация также конкретно обсуждается между ними в эти дни", — отмечает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Тем временем боевики группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в России) в Хан-Шейхуне начали вывод своих сил из города. Армии Сирии удалось занять стратегические высоты и перекрыть огнем линии снабжения экстремистов. Правительственные войска ведут бои в черте города. На этих кадрах – уже брошенная подземная коммуникация боевиков, напичканная минами и фугасами. Пока подразделения продолжают наступление, в освобожденных районах работают саперы.