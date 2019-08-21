На Всемирных играх полицейских и пожарных россияне взяли 90 золотых наград

Больше 90 золотых медалей завоевали представители МВД России на Всемирных играх полицейских и пожарных, которые прошли в Китае. Успешнее всего сборная выступила в плавании, легкой атлетике и единоборствах.

А российские боксеры победили во всех весовых категориях, сообщает телеканал "Россия 24".