Джон Салливан может стать новым послом США в России

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что следующим послом США в России он планирует назначить заместителя госсекретаря Джона Салливана.

Его пришлют в Москву на замену Джону Хантсману – младшему, который в начале августа подал в отставку, сообщает телеканал "Россия 24".

Джон Салливан ранее долгое время работал в министерстве торговли, а затем возглавлял специальный комитет по налаживанию экономических отношений США и Ирака.