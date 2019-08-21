И.о. постпреда при ООН: Россия призывает США и Иран к диалогу

Соединенные Штаты Америки и Иран должны отойти от опасной черты и решить все противоречия через диалог. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Отношения между странами обострились после одностороннего выхода Вашингтона из договора и введения санкций против Тегерана, напоминает телеканал "Россия 24". Москва считает, что нормализовать их путем шантажа и ультиматумов невозможно.