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Три сестры зарезали родного отца 7 минут назад

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21 августа 201902:35

СМИ: факты домогательств Хачатуряна к дочерям подтверждены следствием

СМИ сообщают, что Следственный комитет России подтвердил факты неоднократных сексуальных домогательств бизнесмена Михаила Хачатуряна в отношении его дочерей. Домогательства имели место в 2014 году.

Уголовное дело заводиться не будет в связи со смертью Хачатуряна. Таким образом, отказ завести уголовное дело связан с нереабилитирующими бизнесмена обстоятельствами. Соответствующее постановление вручено адвокатом сестер Хачатурян, передает РИА Новости.

Алексей Паршин, адвокат одной из Хачатурян, 19-летней Ангелины, подтвердил факт вынесения постановления. Он рассказал, что следствие таким образом подтвердило показания и заявления сестер, которых обвиняют в убийстве Михаила Хачатуряна. Следователи признали, что здоровье и жизнь сестер в течение долгого времени были под угрозой. Расследование дела завершено.

Паршин сообщил о намерении ходатайствовать о прекращении уголовного дела в отношении сестер. Если следователь откажет в этом, против него будет подана жалоба, предупредил адвокат.

 27 июля 2018 года три сестры Хачатурян убили отца в их московской квартире. Девушек обвиняют по статье "убийство группой лиц по предварительному сговору", им грозит до 20 лет колонии. Следствие установило, что девушки жили "в условиях многолетней психотравмирующей ситуации", но квалификацию не смягчило. Адвокаты сообщают, что Михаил Хачатурян в течение ряда лет избивал своих дочерей, а также применял сексуальное насилие. Таким образом, по мнению защиты, сестры действовали в рамках необходимой обороны.

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