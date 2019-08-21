Тема:

Ядерная программа Ирана 1 час назад

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21 августа 201906:18

США продолжают нагнетать обстановку вокруг Ирана

США продолжают нагнетать обстановку вокруг Ирана

Несмотря на призывы других стран к мирному диалогу, США продолжают нагнетать обстановку вокруг Ирана. Так, американская разведка заявила, что к берегам Сирии в нарушение односторонних санкций США идет некий танкер с иранской нефтью.

Госсекретарь Майк Помпео после заседания Совбеза тут же заявил: Соединенные Штаты не допустят прибытия этого судна в Сирию. Об этом, по словам Помпео, позаботится Вашингтон.

"США ранее ввели в отношении Ирана санкции с целью прекратить поставки нефти из этой страны. Мы ясно дали понять: каждый, кто поддержит Тегеран, кто позволит его судам войти в свои порты, окажется под угрозой санкций со стороны Вашингтона. Если судно с иранской нефтью направится в Сирию, мы сделаем все возможное, чтобы это предотвратить", — цитирует слова Майка Помпео телеканал "Россия 24".

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