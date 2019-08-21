Полицейские в Улан-Удэ спасли пассажиров загоревшегося микроавтобуса

В Улан-Удэ выясняют причины ЧП в маршрутке, которое едва не привело к трагедии. Дым над капотом автомобиля заметили постовые на одном из оживленных перекрестков столицы Бурятии. Водитель о проблеме даже не подозревал, передает телеканал "Россия 24".

В салоне маршрутки в этот момент были пассажиры. Патруль пошел на перехват, остановил автобус, принес с поста огнетушители и помог сбить пламя. Полицейским объявили благодарность.