Генеральный секретарь ООН обеспокоен судьбой мирных жителей в Идлибе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш крайне обеспокоен эскалацией насилия на северо-западе Сирии, которая может потенциально затронуть до трех миллионов мирных жителей в провинции Идлиб.

Тем временем армия САР продолжает освобождать Хан-Шейхун — один из последних оплотов террористов в регионе. Боевики группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в России) начали вывод своих сил из города. Правительственным войскам удалось занять стратегические высоты и перекрыть огнем линии снабжения экстремистов.

Как заявляет официальный Дамаск, помочь террористам пытался военный конвой из Турции, который был обстрелян сирийскими ВВС. В Анкаре заверяют, что он ехал для защиты наблюдательного пункта. Сейчас колонна из 30 бронемашин и грузовиков с боеприпасами по-прежнему находится в городке Мааррат-эн-Нууман. Продолжать движение конвой не может. Наблюдательный пункт полностью блокирован армией Сирии, напоминает телеканал "Россия 24".