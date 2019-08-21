Готовность номер один: до старта чемпионата WorldSkills остаются сутки

22 августа в Казани стартует сорок пятый чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills. В нем примут участие более 1300 человек из 63 стран. Соревнования пройдут на территории многофункционального выставочного комплекса "Казань Экспо".

Утром 21 августа журналистов подробнее познакомят с этим местом. Днем на заседании Генеральной Ассамблеи пройдут выборы нового президента WorldSkills и страны, которая примет следующий чемпионат через два года. Вечером пройдет репетиция церемонии открытия.

20 августа была представлена деревня WorldSkills и аллея флагов стран-участниц чемпионата, напоминает телеканал "Россия 24".