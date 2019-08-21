Украина возмутилась по поводу поста Эммануэля Макрона на русском языке

Украина негодует: как же так - президент Франции, а пишет по-русски. Пост на русском языке Эммануэль Макрон разместил в социальной сети сразу после визита Владимира Путина. Назвал нашу страну "очень европейской" и отметил, что верит в Европу, которая занимает территорию от Лиссабона до Владивостока.

Киев отреагировал мгновенно, передает телеканал "Россия 24". Экс-спикер Верховной рады Ирина Геращенко обвинила французского лидера, что тот якобы пытается мимикрировать под президента России и, похоже, воевать за Украину не будет. Более того, предположила, что Европа скоро может отказать от санкций против России.

Бывший глава украинского МИДа Владимир Огрызко назвал позицию Макрона невыгодной для Киева и отметил: плохо, что дела на Украине обсуждали без Украины.