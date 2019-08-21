Мигранты с корабля Open Arms высадились на острове Лампедуза

Около сотни мигрантов с корабля Open Arms одноименной испанской неправительственной организации после 19 дней в море высадились на острове Лампедуза. Судно вошло в итальянский порт после того, как ранее прокуратура города Агридженто постановила конфисковать корабль.

За прошедшие дни на борту создались "ужасные психологические условия", некоторые мигранты начали бросаться в море, чтобы вплавь добраться до берега. Все они были спасены службой береговой охраны, передает телеканал "Россия 24".

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини запретил заход в итальянские порты судам с нелегалами, спасенными при попытке добраться морем из Африки к южным берегам Европы, и назвал их "такси" для контрабандистов.