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Нелегалы в Европе 2 минуты назад
Мигранты с корабля Open Arms высадились на острове Лампедуза
Около сотни мигрантов с корабля Open Arms одноименной испанской неправительственной организации после 19 дней в море высадились на острове Лампедуза. Судно вошло в итальянский порт после того, как ранее прокуратура города Агридженто постановила конфисковать корабль.
За прошедшие дни на борту создались "ужасные психологические условия", некоторые мигранты начали бросаться в море, чтобы вплавь добраться до берега. Все они были спасены службой береговой охраны, передает телеканал "Россия 24".
Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини запретил заход в итальянские порты судам с нелегалами, спасенными при попытке добраться морем из Африки к южным берегам Европы, и назвал их "такси" для контрабандистов.
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