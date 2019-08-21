Венесуэла осудила планы США по введению морской блокады страны

Венесуэла осудила угрозы США по поводу возможной морской блокады страны. В Каракасе эту идею назвали преступной и возмутились намерением Соединенных Штатов использовать силу против народа Венесуэлы.

Ранее неназванные источники в администрации Трампа сообщили, что президент США уже не раз предлагал чиновникам начать морскую блокаду Венесуэлы, чтобы перекрыть импорт и экспорт товаров. Однако чиновники на такой шаг не пошли: не увидели законодательной основы. Ранее Вашингтон пытался устроить в Венесуэле государственный переворот и свергнуть законного президента Николаса Мадуро, напоминает телеканал "Россия 24".

Сегодня в Москве глава российского МИДа Сергей Лавров проведет переговоры с исполнительным вице-президентом Венесуэлы. Стороны планируют обсудить реализацию совместных крупных проектов, в частности, в сферах экономики и высоких технологий.