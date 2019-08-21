WSJ: пользователи Facebook торгуют огнестрельным оружием, несмотря на запреты

Новый скандал разгорается вокруг социальной сети Facebook. Издание The Wall Street Journal сообщает, что ее пользователи активно торгуют огнестрельным оружием, несмотря на действующий запрет.

Делают это с помощью популярного сервиса для размещения частных объявлений — Marketplace. Схема такая: по завышенным ценам предлагают якобы футляры для оружия. А на деле продают не футляр, а собственно оружие. О деталях сделки с покупателями договариваются в личной переписке.

В корпорации обещали принять меры и пристально следить за объявлениями, передает телеканал "Россия 24". В США оружейный вопрос сейчас крайне острый на фоне серии инцидентов со стрельбой, в ходе которых погибли около 30 человек.