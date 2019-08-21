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21 августа 201907:56

Торговая сеть Walmart подала иск на Tesla из-за опасных солнечных батарей

Торговая сеть Walmart подала иск на Tesla из-за опасных солнечных батарей

Торговая сеть Walmart подала в суд на Tesla. Она недовольна качеством солнечных батарей ее производства и хочет привлечь компанию к ответственности за нарушение контракта и грубую халатность. Ведь с 2012 по 2018 годы было по меньшей мере семь случаев возгорания батарей.

В этом Walmart винит некомпетентность сотрудников Tesla, которые занимались установкой, а также несоответствие оборудования отраслевым стандартам, передает телеканал "Россия 24".

Какую компенсацию надеется получить американский ретейлер, не сообщается. Но известно, что солнечные батареи компании Tesla установлены на крышах 240 магазинов сети.

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