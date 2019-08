Трамп принял предложение Макрона пригласить Россию на G7

Дональд Трамп и Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых американский лидер принял предложение своего французского коллеги пригласить Россию на саммит G7, который пройдет в 2020 году в США. Россия не участвует в этих саммитах с 2014 года – после событий на Украине.

Трамп поднимет этот вопрос на встрече "Большой семерки" в Биаррице 24-25 августа, передает РИА Новости со ссылкой на Twitter журналистки CNN Кайли Атвуд.

The call was planned to generally discuss the upcoming G7 mtgs in France which begin on Saturday. It was Macron that suggested inviting Russia to the gathering next year, and Trump agreed, the source said. Note: The US will host the G7 in 2020. https://t.co/rtamIQoYM5