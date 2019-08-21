Обсуждение политических вопросов и совместный ужин: как пройдет встреча Путина и Ниинисте

Контакты Москвы и Хельсинки, возвращение к диалогу с Евросоюзом и международные отношения в Арктике сегодня обсудят в Финляндии. Там на переговоры с президентом страны ждут Владимира Путина. Как идет подготовка к его визиту?

Сенатская площадь Хельсинки удивительно похожа на Сенатскую площадь Петербурга. Здесь и напоминающий Исаакиевский кафедральный собор, и статуя российского императора (в Хельсинки это памятник Александру второму, возродившему финский парламентаризм). Сейчас отношения двух стран определяются понятием "добрососедство". Переговоры Владимира Путина и Саули Ниинисте за последний год уже третьи. На этот раз они пройдут в президентском дворце, бывшей императорской резиденции.

"Самым важным, по моему мнению, на этой встрече будет попытка максимально прояснить, что Россия думает о тенденциях в мире и в геополитике. Главная цель — обсуждение именно геополитической ситуации, ситуации на Украине. Это особенно интересно также и потому, что я через некоторое время встречусь с президентом Украины Владимиром Зеленским", — рассказал президент Финляндии Саули Ниинисте.

Путин уже появился на фотографиях и в заголовках финской прессы. Обозреватель старейшей финской газеты Хельсинки Саномат Пекка Хакала, долгое время работавший собкором в Москве, считает, что речь пойдет о восстановлении конструктивного диалога России и Европы в целом — Финлядия сейчас председательствует в Совете Евросоюза.

"Проблем нет, ведь финны такие прагматичные. Настоящая политика — это всегда самое важное", — заявил Саномат Пекка Хакала.

В России работает порядка четырехсот финских компаний, а в Финляндии — три тысячи российских. "Росатом" строит на севере страны атомную электростанцию, а в водах республики проходит газопровод "Северный поток-2". Экономические отношения на подъеме, хотя докризисных объемов товарооборот еще не достиг.

В культурных связях никакого кризиса и не было. В Александровском театре (он тоже времен российского периода финской истории) регулярно идут представления на русском языке.

"Здесь очень активно идут жизнь и работа. Там происходит одна репетиция, здесь я готовлюсь к другому, в офисах идет работа над еще одними проектами, в студиях репетируют", — поделилась актриса Александровского театра Анастасия Тризна.

На острове Суоменлинна планируется ужин двух президентов — финская пресса сразу усмотрела в этом некий намек. Ведь крепость эта была построена на французские деньги для борьбы с Россией. Если и намек, то с двойным дном, поскольку гарнизон Суоменлинны в итоге капитулировал и сдал крепость Русской армии.

Суоменлинне или Свеаборг (это второе название крепости) довелось стать сценой борьбы за власть и государственность. Впрочем, какой бы драматичной ни была история острова, совместный ужин двух президентов, пожалуй, лучший ее финал.