Андрей Рублев пробился в 1/8 финала турнира в Уинстон-Сейлеме

Российский теннисист Андрей Рублев успешно решил задачу по выходу в 1/8 финала теннисного турнира в американском Уинстон-Сейлеме, призовой фонд которого составляет 700 тысяч долларов.



В матче второго круга третья ракетка России одержал победу над испанским соперником Альберто Рамосом, который был посеян на турнире под девятым номером. Встреча завершилась победой Рублева в трех партиях — 6:7 (5:7), 6:3, 6:1. Теннисисты провели на корте 2 часа 20 минут.



Путёвку в четвертьфинал Рублев оспорит с шестым сеяным американцем Сэмом Куэрри. В своём матче второго круга он одолел другого испанца Роберто Карбальеса-Баэну (6'3, 7:5).



Матч Рублев — Куэрри состоится 22 августа.