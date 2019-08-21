Криштиану Роналду не исключил скорого завершения карьеры

Звёздный нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду признался, что на данный момент не может назвать точную дату завершения своей карьеры. По его словам, это может произойти и по окончании нынешнего сезона.



"Я не думаю об этом. Может быть, я объявляю о завершении карьеры уже в следующем году, — сказал Роналду, слова которого приводит Спорт24.Ru со ссылкой на TVI. — Но также я могу играть и до 40-41 года. Не знаю... Надо наслаждаться моментом и сейчас я должен продолжать делать это".



Напомним, что 34-летний португалец выступает за "Ювентус" с 2018 года, где уже стал чемпионом Италии. Ранее в его карьере были такие клубы как лиссабонский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед" и мадридский "Реал".