Обыкновенные герои: полицейские спасли людей из горящего автобуса

В Улан-Удэ обсуждают подвиг полицейских, которые помогли вывести пассажиров из горящего автобуса. ЧП произошло на одном из перекрестков города. Водитель машины даже не заметил, что из-под капота валит дым и вот-вот может случиться трагедия.

Полицейские Леонид Будаев и Бато Дамбаев занимаются в спортзале по три раза в неделю. Быть всегда в форме — это необходимость, в любой момент может произойти что-то непредвиденное, когда потребуется сила и ловкость. Как это случилось в одно из дежурств. Находясь на посту, инспекторы патрульно-постовой службы увидели дым — на оживленном перекрестке, в самом центре города, горел автобус. Ни водитель, ни пассажиры ничего не замечали.

"Произошло возгорание маршрутного автобуса с пассажирами. Мы начали срочную эвакуацию. В автобусе находились семь граждан", — рассказывает инспектор отдельного батальона ППСП Управления МВД России по Улан-Удэ Бато Дамбаев.



Огонь перекинулся в салон, при этом автобус начал снова движение. На видео, которое снимали очевидцы, видно, как автомобиль пытаются остановить прохожие. Но лишь грамотные действия полицейских смогли предотвратить трагедию.

"Я вывернул руль в сторону бордюра, остановил автобус и вышел за огнетушителем. Напарник потом залез, капот открыл, я сзади залез, и начали тушить", — говорит инспектор отдельного батальона ППСП Управления МВД России по Улан-Удэ Леонид Будаев.

Для ликвидации пожара потребовались два полных огнетушителя, которые находились буквально в десятке метров от происшествия, на полицейском посту.

"Сотрудники патрульно-постовой службы несут службу в вечернее время в столице нашей республики городе Улан-Удэ, оказывают помощь гражданам, попавшим в такие ситуации", — говорит заместитель командира ОБ ППСП Управления МВД России по Улан-Удэ Булат Батуев.

За самоотверженные действия Леониду Будаеву и Бато Дамбаеву объявлена благодарность с занесением в личное дело. Между тем сотрудники героями себя не считают. Происшествие, которое только благодаря им не закончилось трагедией, дело обычное. Они уверены, что так поступил бы каждый сотрудник полиции.