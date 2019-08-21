Пропавшую под Нижним Новгородом девочку ищут более 500 человек

В районе поселка Степановка под Нижним Новгородом продолжают искать пятилетнюю девочку. Ее ищут уже четвертые сутки. Подключились волонтеры из других регионов, полиция, Росгвардия.

Из этого дома 18 августа около часа дня ушла пятилетняя Зарина. Родственники спохватились, что ее нет, только около трех часов дня. Сама девочка родом из соседних Кулебак. Сюда приехала погостить к бабушке. Соседи отзываются о ребенке как о веселой и жизнерадостной девочке.



Первое время семья пыталась найти Зарину самостоятельно. После неудачных попыток обратились в полицию. Сразу же к операции по поиску стали подключаться волонтеры, причем не только нижегородские. Для новичков тут же инструктаж:

"Ребенка не кричим вообще. На мужской голос ребенок не отзывается. Записан материн голос".

"Как можно оставаться равнодушным, когда потерялся маленький ребенок, — говорит Алина Шельменкова, участница поисково-спасательной операции (город Покров Владимирской области). — Имея детей, мы все прекрасно понимаем. Я не представляю ситуацию, что мой ребенок может провести хотя бы час в лесу, особенно ночью".

Подключились владельцы вертолетов. Из Московской области их прибыло сразу два, чтобы уже сверху просматривать большие площади, так как местность для поиска сложная.

"Много болот, кустов, высокая трава, перелески, две реки, два пруда", — рассказывает координатор поисково-спасательного отряда "Волонтер" Сергей Шухрин.

"Мы заранее намечаем по Google-картам и спутниковым снимкам перспективные направления. Там в основном подлесок, поля, дороги, реки и так далее, но тем не менее это закрывается площадями", — говорит пилот вертолета Дмитрий Прусаков.

Ко второй половине понедельника было обследовано около 15 квадратных километров территории. При этом волонтеры считают, что велики шансы найти ребенка живым, поскольку периодически участники поисковой операции находят детские следы.

"Там есть болотина такая, там мы обнаружили следы на мхе. Мох и вот прям детский след. Он пошел в сторону леса, потом развернулся и в сторону селенья, сюда в Степановку", — рассказывает участник поисково-спасательной операции Евгений Яриков.

"У нас задействованы беспилотные летательные аппараты МЧС плюс легковая техника", — рассказывает Иван Мартынов, глава местного самоуправления Вознесенского района.

Всего в спасательной операции участвует порядка пятисот человек — добровольцы, сотрудники МЧС, полиции и Росгвардии. Поиски продолжаются.