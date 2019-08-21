Экспертиза подтвердила принадлежность голоса чиновнице, оскорбившей жертв паводка

"Фальсификация!" — так глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич прокомментировала аудиозапись, на которой она якобы некорректно отзывается о пострадавших при паводке. Разбирательство началось после того, как материалы попали в сеть.

Чиновница, оказавшаяся в центре скандала, отметила, что губернатор в настоящее время отправил запись на экспертизу, а сама она с 20 августа находится в отпуске.

Инцидент, связанный с Алашкевич, привел к тому, что на нее стали находить новую компрометирующую информацию. Как сообщает РЕН-ТВ, чиновница задекларировала за 2018 год доход в более чем пять миллионов рублей. Такая сумма сравнима с заработком губернатора Сергея Левченко — 5,5 миллиона рублей.

Также РЕН-ТВ сообщает, что независимая экспертиза подтвердила факт того, что голос, звучащий на опубликованной аудиозаписи, действительно принадлежит Алашкевич. Начальник экспертного управления Национального комитета противодействия коррупции в Российской Федерации Юрий Макеев рассказал, что объектом исследований стали две цифровые аудиозаписи. На одной из них женщина дает интервью журналисту, на другой оценивает действия государственных структур по наводнению. По словам Макеева, во всех слоях исследования есть стопроцентные признаки того, что голос на одной и другой записи действительно принадлежит одному и тому же человеку.

Ранее в сети появилась аудиозапись, на который слышно, как якобы Алашкевич называет жертв паводка в Иркутской области бичами и быдлом. По ее словам, условия в центрах временного содержания гораздо лучше, чем тот хлев, в котором люди жили до этого.