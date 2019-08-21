Нурмагомедов поднялся на второе место рейтинга UFC

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов улучшил свои позиции в общем рейтинге UFC всех весовых категорий. Российский боец смешанного стиля отыграл одну позицию и теперь располагается на второй строчке рейтинга.

Повышению Нурмагомедова поспособствовало поражение американца Даниэля Кормье, который в минувшие выходные потерпел поражение в титульном бою тяжелой весовой категории, сообщает телеканал "Россия 24". После этого Кормье откатился сразу на седьмую позицию рейтинга. Лидером же стал другой американец – Джон Джонс, являющийся чемпионом организации в полутяжелом весе.

Напомним, что на данный момент Нурмагомедов готовится к предстоящему бою легкой весовой категории против еще одного представителя США Дастина Порье, бой с которым состоится седьмого сентября в Абу-Даби. Для россиянина этой бой станет второй защитой титула. В 2018 году он одержал победу в титульном бое против ирландца Конора Макгрегора.