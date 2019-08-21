Красноярские ученые создадут нейросеть для восстановления лесов Сибири

Ученые СО РАН начали работу над созданием нейросети, которая поможет в восстановлении лесов Сибири. Искусственный интеллект научат выделять различные типы растительности и определять их границы. Для этих целей система будет использовать данные, полученные при спутниковом мониторинге Земли, сообщает ГТРК "Красноярск".

Также нейросеть будет способна определять масштаб нанесенного пожарами и незаконными вырубками ущерба. Интерпретация таких снимков вручную занимает слишком много времени, так как нужно анализировать площади в тысячи квадратных километров, в то время как искусственный интеллект сможет делать это гораздо быстрее и автоматически указать места, где нужно посадить деревья. В настоящий момент начали работу над тем, чтобы повысить точность распознавания и количество определяемых типов растительности.