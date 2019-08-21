WorldSkills: в Казани открыта спортивная деревня

В Казань съехались лучшие молодые мастера со всего мира — участники чемпионата WorldSkills. Он стартует в четверг, 22 августа. А пока подняли знамена в честь открытия спортивной деревни, которая на несколько дней станет домом для участников из 63 стран. По оживленным улицам деревни прогулялся и корреспондент ВГТРК Санислав Назаров.

Центральная площадь спортивной деревни в день открытия скорее напоминает футбольный стадион с многочисленными болельщиками.

Участники чемпионата — представители самых разных профессий: от авиатехников — до мастеров столярного дела, от ювелиров — до инженеров робототехники.

- Я думал, здесь будет холодно и снег, но погода отличная!

В день открытия деревни профессионалы из 63 стран поднимают флаги своих государств.

Во время открытия деревни, где они будут жить все дни чемпионата, спортсменов встречают национальными русскими и татарскими танцами.

Большинство участников мирового чемпионата разместились в спортивной деревне WorldSkills. По сути это целый город в городе с жилыми корпусами, больницами, спортивными центрами, построенный ко Всемирной универсиаде 2013 года.

По улицам деревни курсируют электромобили. Спортсмены проживают в номерах студенческих кампусов, которые соответствуют уровню 3-звездных отелей.

Столовые, зоны отдыха, мастер-классы, знакомство с культурой стран-участниц и шоу-программы: каждый день после соревнований на территории спортивной деревни профессионалов WorldSkills ожидает обширная культурная программа.