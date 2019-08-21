Тренер "Краснодара" Матвеев: гол в гостях у "Олимпиакоса" будет весомым

Главный тренер футбольного "Краснодара" Сергей Матвеев в преддверии первого матча квалификации плей-офф Лиги чемпионом против греческого "Олимпиакоса" отметил ключевые сильные стороны у соперника. Среди них – надежная оборона и бывший игрок московского "Динамо" Матье Вальбуэна.

"Вальбуэна ведет игру "Олимпиакоса", исполняет множество стандартных положений, принесших много пользы его команде в предыдущих раундах, — признается Матвеев, слова которого приводятся на официальном сайте "Краснодара". – Команда очень интересная и сильная – мы ждем трудного матча. "Олимпиакос" не пропустил ни одного гола – это хороший показатель игры в обороне. Мы постараемся забить, ведь забитый в гостях мяч достаточно весом".

Также наставник краснодарских "быков" признался, кто не примет участие в предстоящем матче: "Кабелла с нами, большая вероятность, что сыграет в матче. Ари и Александр Мартынович с нами в Грецию не прилетели".

Напомним, что матч против "Олипмпиакоса" состоится в греческом Пирее в среду, 21 августа. Начало матча в 22:00 по московскому времени.